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Тест: Какая порода собак вам подходит?
29.04.2020 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Собаки… Кто в детстве не мечтал о пушистом и ласковом питомце? И вот настал этот момент – вы решили завести себе хвостатого друга. Но нельзя же просто по считалочке выбрать собаку и сказать «беру». Какие-то собаки очень активные, какие-то не захотят просыпаться и элементарно выходить на утреннюю прогулку. Хотите узнать, какая порода собак подходит вам по темпераменту? Тогда пройдите наш несложный тест!
Смело заводите собаку и любите своего питомца!
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Собаки… Кто в детстве не мечтал о пушистом и ласковом питомце? И вот настал этот момент – вы решили завести себе хвостатого друга. Но нельзя же просто по...
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