7 советов, как правильно использовать язык тела

Источник материала: Flytothesky

В нас природой заложено умение читать язык телодвижений. Мы делаем это на подсознательном уровне. Однако лишь немногие задумываются о том, что язык мимики и жестов можно использовать с пользой для себя. Это здорово помогает в общении с людьми.





Вот 8 советов, как правильно использовать язык тела

1. Выбирайте сильную позу

Наедине с собой вы можете попробовать гиперболизированную сильную позу. Встаньте, как супермен, поместите руки на бедра, займите устойчивое положение, ощутите силу своего тела. Это поможет вам стать увереннее в себе.

Не забывайте про положение тела и в момент, когда вы находитесь среди людей. Не сутультесь, не зажимайтесь – это делает вас напряженным. Расправьте плечи, не скрещивайте руки и ноги: держите их немного врозь, чтобы собеседник видел, что вы расслаблены. Чем больше пространства вы занимаете (своей позой и жестами), тем сильнее кажетесь для окружающих.

2. Не забывайте про жестикуляцию

Во время выступления перед публикой жесты очень важны. От них зависит то, как слушатели воспримут информацию. Но всего должно быть в меру. Понаблюдайте за профессиональными ораторами, обратите внимание на то, как они используют язык телодвижений. Благодаря умеренной жестикуляции у слушателей появится к вам доверие. А еще вам будет проще собраться с мыслями, если вы будете «помогать» себе руками.

Отзеркаливайте жесты человека, с которым разговариваете, и он поймет, что вы к нему прекрасно расположены. Только не переборщите!





3. В трудной ситуации улыбайтесь

Нахмуренное, сердитое выражение лица посылает сигнал мозгу , что то, чем вы занимаетесь, доставляет дискомфорт. Улыбнитесь! Помимо того, что вам станет лучше, улыбка она может поднять настроение и окружающим. В комбинации с правильными жестами она поможет добиться расположения людей. Неподдельная улыбка и легкие кивки головой дадут сигнал собеседнику, что вы с ним согласны и поддерживаете его мнение.

4. Не нагнетайте обстановку во время конфликта

Когда вы стоите с человеком лицом к лицу, это создает между вами дополнительное напряжение. Если вы хотите уменьшить градус конфликта, то встаньте к человеку под углом 45 градусов (сохраняйте при этом зрительный контакт ). Когда вы находитесь с человеком бок о бок, это сигнализируют о вашем доверии к нему. Вы не ждете от него угрозы.

5. Будьте энергичнее

Вложите больше энергии в свои действия, подключите язык телодвижений. Покажите свои страсть и энтузиазм, проявите инициативу в общении. Но помните: всего должно быть в меру. Не стоит повышать голос или заканчивать предложения с восклицательной интонацией. Не разговаривайте быстро и не моргайте слишком часто. Суетливость может выдать не заинтересованность в беседе, а вашу нервозность.





6. Используйте предметы

Когда люди сидят со скрещенными руками или наклоненной вперед головой, они создают впечатление , будто защищаются от нападения. Чтобы исправить это, займите более открытую позу. Попробуйте повзаимодействовать с человеком через предметы. Передайте стакан воды или что-то, что будет уместным, – это заставит вашего собеседника отзеркалить вашу позу и вы сможете снизить сопротивление.

Если вы разговариваете с группой, то задавайте вопросы, на которые нужно как-то отреагировать, например, поднятием руки. Найдите способ заставить человека встать и раскрыться. Это снимет напряжение и заставит других людей расслабиться.

7. Работайте над зрительным контактом

Зрительный контакт важен, но его непросто поддерживать, когда вам нужно обдумать слова собеседника и подобрать ответ. Многие начинают говорить, при этом смотря куда-нибудь в сторону, и восстанавливают зрительный контакт, только когда заканчивают свою мысль.

Поступайте иначе: если вам нужно подумать, прежде чем ответить, то отведите взгляд, соберитесь с мыслями. Потом восстановите зрительный контакт и начните говорить. Так ваши слова произведут больший эффект, потому что подкрепляются вашим уверенным взглядом.

Текст: Flytothesky.ru

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