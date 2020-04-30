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7 советов, как правильно использовать язык тела
30.04.2020 14:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В нас природой заложено умение читать язык телодвижений. Мы делаем это на подсознательном уровне. Однако лишь немногие задумываются о том, что язык мимики и жестов можно использовать с пользой для себя. Это здорово помогает в общении с людьми.
Вот 8 советов, как правильно использовать язык тела
1. Выбирайте сильную позу
Наедине с собой вы можете попробовать гиперболизированную сильную позу. Встаньте, как супермен, поместите руки на бедра, займите устойчивое положение, ощутите силу своего тела. Это поможет вам стать увереннее в себе.
Не забывайте про положение тела и в момент, когда вы находитесь среди людей. Не сутультесь, не зажимайтесь – это делает вас напряженным. Расправьте плечи, не скрещивайте руки и ноги: держите их немного врозь, чтобы собеседник видел, что вы расслаблены. Чем больше пространства вы занимаете (своей
2. Не забывайте про жестикуляцию
Во время выступления перед публикой жесты очень важны. От них зависит то, как слушатели воспримут информацию. Но всего должно быть в меру. Понаблюдайте за профессиональными ораторами, обратите внимание на то, как они используют язык телодвижений. Благодаря умеренной жестикуляции у слушателей появится к вам доверие. А еще вам будет проще собраться с мыслями, если вы будете «помогать» себе руками.
Отзеркаливайте жесты человека, с которым разговариваете, и он поймет, что вы к нему прекрасно расположены. Только не переборщите!
3. В трудной ситуации улыбайтесь
Нахмуренное, сердитое выражение лица посылает сигнал
4. Не нагнетайте обстановку во время конфликта
Когда вы стоите с человеком лицом к лицу, это создает между вами дополнительное напряжение. Если вы хотите уменьшить градус конфликта, то встаньте к человеку под углом 45 градусов (сохраняйте при этом
5. Будьте энергичнее
Вложите больше энергии в свои действия, подключите язык телодвижений. Покажите свои страсть и энтузиазм, проявите инициативу в общении. Но помните: всего должно быть в меру. Не стоит повышать голос или заканчивать предложения с восклицательной интонацией. Не разговаривайте быстро и не моргайте слишком часто. Суетливость может выдать не заинтересованность в беседе, а вашу нервозность.
6. Используйте предметы
Когда люди сидят со скрещенными руками или наклоненной вперед головой, они создают
Если вы разговариваете с группой, то задавайте вопросы, на которые нужно как-то отреагировать, например, поднятием руки. Найдите способ заставить человека встать и раскрыться. Это снимет напряжение и заставит других людей расслабиться.
7. Работайте над зрительным контактом
Зрительный контакт важен, но его непросто поддерживать, когда вам нужно обдумать слова собеседника и подобрать ответ. Многие начинают говорить, при этом смотря куда-нибудь в сторону, и восстанавливают зрительный контакт, только когда заканчивают свою мысль.
Поступайте иначе: если вам нужно подумать, прежде чем ответить, то отведите взгляд, соберитесь с мыслями. Потом восстановите зрительный контакт и начните говорить. Так ваши слова произведут больший эффект, потому что подкрепляются вашим уверенным взглядом.
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В нас природой заложено умение читать язык телодвижений. Мы делаем это на подсознательном уровне. Однако лишь немногие задумываются о том, что язык мимики и жестов...
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