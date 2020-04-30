|
Тест на знание древнерусских слов. Что они означают?
30.04.2020 14:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Если бы вдруг вы изобрели машину времени и попали в Древнюю Русь, то с большой вероятностью не смогли бы никого понять. Как, впрочем, никто бы не понял и вас. Вы когда-нибудь слышали такие слова, как «израда» или «буесловие»? Сегодня мы подготовили тест, который проверит, знаете ли вы, что означают древнерусские слова. С некоторыми из них вы, скорее всего, хорошо знакомы. А вот другие могут вас запутать. Желаем удачи!
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если бы вдруг вы изобрели машину времени и попали в Древнюю Русь, то с большой вероятностью не смогли бы никого понять. Как, впрочем, никто бы не понял и вас. Вы...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)