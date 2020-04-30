Тест на знание древнерусских слов. Что они означают?

Источник материала: Flytothesky





Если бы вдруг вы изобрели машину времени и попали в Древнюю Русь, то с большой вероятностью не смогли бы никого понять. Как, впрочем, никто бы не понял и вас. Вы когда-нибудь слышали такие слова, как «израда» или «буесловие»? Сегодня мы подготовили тест, который проверит, знаете ли вы, что означают древнерусские слова. С некоторыми из них вы, скорее всего, хорошо знакомы. А вот другие могут вас запутать. Желаем удачи!

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