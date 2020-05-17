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После продолжительной болезни в Минске умер Юрий Зиссер
18.05.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTПечальная новость пришла сегодня утром. После продолжительной болезни в Минске умер Юрий Зиссер. Он хорошо известен как основатель портала TUT.BY. Как предприниматель и меценат, Зиссер немало сделал для развития веб-журналистики, интернет-технологий в нашей стране. Выражаем соболезнования родным и близким.
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Печальная новость пришла сегодня утром. После продолжительной болезни в Минске умер Юрий Зиссер. Он хорошо известен как основатель портала TUT.BY. Как...
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