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После продолжительной болезни в Минске умер Юрий Зиссер

18.05.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Печальная новость пришла сегодня утром. После продолжительной болезни в Минске умер Юрий Зиссер. Он хорошо известен как основатель портала TUT.BY. Как предприниматель и меценат, Зиссер немало сделал для развития веб-журналистики, интернет-технологий в нашей стране. Выражаем соболезнования родным и близким.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Печальная новость пришла сегодня утром. После продолжительной болезни в Минске умер Юрий Зиссер. Он хорошо известен как основатель портала TUT.BY. Как...
 
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