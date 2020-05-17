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Итоги встречи Президента Беларуси с вице-премьером и министром образования

17.05.2020 22:46 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

На неделе в Беларуси определили, когда закончится учебный год, как пройдут выпускные экзамены и в какие сроки проведут вступительную кампанию для абитуриентов. Президент принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и профильного министра Игоря Карпенко. 

Итак, самое важное. Во-первых, аттестация. Все школьники - независимо от того, четвертая четверть прошла дома или в школе - получат итоговые оценки. Как раз к завершению учебного года, 30 мая. Как и планировали, лето у школьников начнется с каникул! 

За исключением, конечно же, выпускников. Для них график экзаменов, вероятно, поправят. Сместятся и сроки вступительной кампании. Плюс почти две недели в прежней дате. То есть - первое ЦТ запланировано на 25 число. Вот-вот сверстают новый график экзаменов.

Но что важно - и министр сделал на этом акцент - в сроки проведения кампании уложатся. Вовремя зачислят в вузы (и бюджетников, и платников), не затянут с набором в колледжи и лицеи. 

Президент напомнит: в Беларуси школы не закрывали, дали возможность на домашних советах принять решения, где и как учиться. Педагоги использовали все возможности, чтобы подтянуть отстающих. И все ключевые решения, к которым в итоге пришли, опирались на текущую ситуацию в стране.

И немножко лета... Не отказались от школьных лагерей на каникулах. Их откроют 1 июня. А детские летние, где пребывание круглосуточное, решили запустить чуть позже, с 15 числа.

 
 
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На неделе в Беларуси определили, когда закончится учебный год, как пройдут выпускные экзамены и в какие сроки проведут вступительную кампанию для абитуриентов....
 
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