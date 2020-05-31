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Сбор подписей в Гродно превратился в агитационный митинг

31.05.2020 22:24 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Пока правительство думает, как поддержать граждан в непростое время, кое-кто период электоральной кампании использует в своих целях, не заботясь ни о безопасности, ни о нормальном поведении в обществе, ни об избирательном законодательстве. Так один сборщик подписей, который и претендентом в кандидаты не является, дособирался до драки средь бела дня. С первых минут превратив сбор подписей в Гродно в агитационный митинг, а он, напомним, запрещен на данном этапе избирательной кампании, с самими избирателями общался выборочно и очень своеобразно. К чему это привело, расскажем по порядку прямо сейчас. 

Итак, для начала о том, как развивались события: тихим майским вечером пятницы в Гродно на джипах заехала небольшая делегация, чтобы провести политическую акцию по сбору подписей. Если бы случайный прохожий спросил за кого, ему бы указали на картонную фигуру жены одного из активистов - Тихановского. Она, по их мнению, и должна управлять страной.

Кстати, "активист" - это еще мягко сказано. На вид вся компания скорее похожа на паханов, которые якобы приехали рубить правду-матку. На самом деле - еще и капусту, в интернете стрим с такой акции на подписчиках и пожертвованиях собирает вполне приличную сумму. В общем, деньги и отрабатывают, и зарабатывают - технология известная.

Интересно, что буквально за несколько часов до этого Президент, общаясь на МТЗ с рабочими, можно сказать, предупреждает: "Ребята, не провоцируйте". Особенно людей в погонах - это народ корпоративный и себя в обиду точно не даст никаким браткам. Кстати, имелся в виду случай накануне в Могилеве. Где та же компания, собирая подписи, заодно решила научить сотрудника ГАИ правилам дорожного движения. 

Вот так, агрессивно и с оскорблениями, эти "политические деятели" общались с молодым человеком, который просто выполнял свою работу. Зачем? 

Но вернемся в Гродно. Стиль общения за день, как говорится, не исправишь. Со своими - на короткой ноге, а на элементарные вопросы других избирателей отвечать собиратель подписей не хотел. 

Есть стойкое ощущение, что провокаций хотели сами. Получили. Подобная манера общения с людьми переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки, которая вспыхнула на площади буквально за секунды. В итоге один из правоохранителей лежит на земле, корчась от боли, - эти кадры видели все.

Сбор подписей в Гродно превратился в агитационный митинг


Как сообщит на следующий день официальный представитель МВД, в результате потасовки двое милиционеров получили травмы и были госпитализированы. 

Того, кто применил в отношении сотрудника милиции силу, нашли очень быстро. К слову, помогли наши коллеги из "Радио "Свобода" - взяли у него интервью. Не можем не отметить оригинальность формулировки: спустя несколько часов после драки человек объяснил это так: "аккуратно положил милиционера на землю". Впрочем, естественно, что версия у каждого своя - судить не нам, а следствию.

Главного сборщика подписей после этого инцидента, конечно, задержали. И еще несколько самых активных. Вообще портреты тех, кто был замешан в этой истории, весьма показательны. Кстати, мы их нашли в социальных сетях, где уже развернулось бурное обсуждение.

  • Владимир Неронский - мелькает и на собраниях, и на ютуб-канале Тихановского. Заодно - специалист по серым налоговым схемам. Было дело, как говорится.
  • Александр Аранович - водитель из Старых Дорог. До политической карьеры мотал срок в Жодино за то, что в драке отправил человека в реанимацию, заодно в той истории досталось и сотруднику милиции. Плюс ко всему 20 раз привлекался к административке за нарушение ПДД. 
  • Дмитрий Фурманов. Работает в Гроднооблавтотрансе, а заодно рулит в регионе сбором подписей за Тихановского. В багажнике - немалый набор административок. И правда, как с такой опытной командой не наехать на молодого сотрудника ГАИ в Могилеве.


В общем, компания себе подобных. И уж очень диссонирует с образом абсолютного большинства людей. Ведь белорусы - мирные люди с очень спокойным менталитетом. И рассчитывать на то, что язык силы до Киева доведет, думаю, не стоит. Ни блогерам, ни политикам.

Сбор подписей в Гродно превратился в агитационный митинг


Угрозы и давление - известный конек еще одного деятеля. Как только стало понятно, что что-то интересное затевается, как обычно, раз в пять лет, появляется Николай Статкевич. Вот с полгода назад он вещает против России. И вот уже он на Комаровке подпевает Тихановскому. Товарищ Статкевич, так вы с кем? Определитесь. Ведь связь Тихановского с Россией многие называют очевидной (именно там он и выколачивал свои капиталы последние пять лет, пока не решил стать блогером и клянчить деньги в интернете у белорусов). В общем, такой мутный союз - не что иное, как очередная попытка превратить избирательную кампанию в шоу и личный хайп. 

Если спокойно, со стороны посмотреть на все происходящее, история даже кажется показательной. Мы увидели четкий сигнал для организаторов подобных акций. В Беларуси живут по закону, а не по понятиям. Власть может гарантировать свободную и спокойную главную политическую кампанию. Для того чтобы мы жили по своему белорусскому сценарию. А импортный "продакшен" нам точно не нужен. Пусть возвращается разработчикам - людям, очевидно, не бедным, но и не желающим нашей стране ничего хорошего.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Пока правительство думает, как поддержать граждан в непростое время, кое-кто период электоральной кампании использует в своих целях, не заботясь ни о безопасности,...
 
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