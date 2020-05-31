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Чем живет белорусский легпром в условиях пандемии?
01.06.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTПандемия, закрытые границы, мировой карантин - все это повлияло на экономические связи и в нашей стране. Бизнесу и промышленникам пришлось срочно вносить изменения в свою работу. Самый яркий пример - наш легпром, который сразу переориентировался на выпуск средств защиты.
Сегодня в концерне заверяют: в стране сформирован достаточный запас таких изделий, в этом плане Беларусь абсолютно не зависит от импорта.
Но те же закрытые границы - фактор, с которым приходится считаться. И хотя от наращивания экспорта акцент плавно сдвинулся в сторону импортозамещения, и о внешней торговле нельзя забывать. Сейчас подходящий момент занять освободившиеся ниши.
Так чем сегодня живет белорусский легпром? Обо всем подробнее Антон Малюта.
"Камволь" - предприятие рентабельное
"Камволь". В свое время название этого столичного предприятия стало синонимом модернизации. 5 лет и почти 130 миллионов евро - столько потребовалось, чтобы на выходе получить высокотехнологичное производство. Еще один синоним - эксклюзив. В стране шерстяные ткани только здесь! Около 4 миллионов погонных метров в год. Несмотря на проблемы, за которые критиковали "Камволь", сегодня предприятие рентабельно, работает по рыночным законам и так же, как все, проходит испытание мировой экономической паузой. Здесь понимают: нужно подстраиваться.
Пандемия повлияла и на внутренний рынок - его покинула часть иностранных производителей. Очень кстати предприятие готовит премьеру - коллекцию одежды из собственных тканей. Да, "Камволь" теперь сам законодатель моды! И отвечает не только за "исходник", но и за то, что вы увидите на вешалке в магазине. К слову, такой полный цикл производства для Беларуси уже не новинка.
Здесь трудились в три смены! Начинали с 10 тысяч изделий в день. Через месяц суточная норма - уже 100 тысяч масок! За такую динамику власти поставили предприятие в пример другим. Работа в таком режиме - уже история, рынок насыщен. Но повязки выпускают до сих пор, ведь спрос есть. Да и сырье тоже.
На "Свiтанке" уже готовят новые поставки
Полный цикл - это совсем другие возможности и обязанности. В том числе по экспорту. В июне, кстати, прогнозируют его рост по сравнению с прошлым годом: основным потребителям - российским торговым сетям - карантина уже хватило, и теперь срочно требуется продукция. На "Свiтанке" уже готовят поставки. Еще один заказчик - мировой сказочный гигант - также рассчитывает продолжить сотрудничество без раскачек.
Продукция "Галантеи" на две трети из белорусской кожи.
То, что свое сырье ближе к производству, считают и на "Галантее". Женские сумки, школьные рюкзаки и военное обмундирование - все выходит из этих цехов. Продукция на две трети из белорусской кожи.
Но, к сожалению, кожевенники прислушиваются не всегда. Это направление в отрасли самое обсуждаемое. Достаточно доходный во всем мире бизнес таковым у нас пока не стал. Возможно, сокращение импорта сделает свое дело, но, чтобы повысить востребованность отечественного сырья на долгий срок, нужно менять подходы.
Главное, на что сегодня ориентируется наша самая стильная отрасль, - деловая одежда и деловой подход. И в новых реалиях это как никогда актуально. Вести бизнес в сфере легкой промышленности - дело отнюдь не легкое. Одежда, обувь и аксессуары - все это товары не первой необходимости, а значит, рынок мгновенно реагирует на любые внешние изменения. Оттого и стратегически важно словить нужный момент. Сегодня концерн в активном поиске новых партнеров и освободившихся ниш.
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Пандемия, закрытые границы, мировой карантин - все это повлияло на экономические связи и в нашей стране. Бизнесу и промышленникам пришлось срочно вносить изменения...
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