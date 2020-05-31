Источник материала: БT

"Камволь" - предприятие рентабельное

На "Свiтанке" уже готовят новые поставки

Продукция "Галантеи" на две трети из белорусской кожи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем живет белорусский легпром в условиях пандемии? Пандемия, закрытые границы, мировой карантин - все это повлияло на экономические связи и в нашей стране. Бизнесу и промышленникам пришлось срочно вносить изменения...

Пандемия, закрытые границы, мировой карантин - все это повлияло на экономические связи и в нашей стране. Бизнесу и промышленникам пришлось срочно вносить изменения в свою работу. Самый яркий пример - наш легпром, который сразу переориентировался на выпуск средств защиты.Сегодня в концерне заверяют: в стране сформирован достаточный запас таких изделий, в этом плане Беларусь абсолютно не зависит от импорта.Но те же закрытые границы - фактор, с которым приходится считаться. И хотя от наращивания экспорта акцент плавно сдвинулся в сторону импортозамещения, и о внешней торговле нельзя забывать. Сейчас подходящий момент занять освободившиеся ниши.Так чем сегодня живет белорусский легпром? Обо всем подробнее"Камволь". В свое время название этого столичного предприятия стало синонимом модернизации. 5 лет и почти 130 миллионов евро - столько потребовалось, чтобы на выходе получить высокотехнологичное производство. Еще один синоним - эксклюзив. В стране шерстяные ткани только здесь! Около 4 миллионов погонных метров в год. Несмотря на проблемы, за которые критиковали "Камволь", сегодня предприятие рентабельно, работает по рыночным законам и так же, как все, проходит испытание мировой экономической паузой. Здесь понимают: нужно подстраиваться.Пандемия повлияла и на внутренний рынок - его покинула часть иностранных производителей. Очень кстати предприятие готовит премьеру - коллекцию одежды из собственных тканей. Да, "Камволь" теперь сам законодатель моды! И отвечает не только за "исходник", но и за то, что вы увидите на вешалке в магазине. К слову, такой полный цикл производства для Беларуси уже не новинка.Здесь трудились в три смены! Начинали с 10 тысяч изделий в день. Через месяц суточная норма - уже 100 тысяч масок! За такую динамику власти поставили предприятие в пример другим. Работа в таком режиме - уже история, рынок насыщен. Но повязки выпускают до сих пор, ведь спрос есть. Да и сырье тоже.Полный цикл - это совсем другие возможности и обязанности. В том числе по экспорту. В июне, кстати, прогнозируют его рост по сравнению с прошлым годом: основным потребителям - российским торговым сетям - карантина уже хватило, и теперь срочно требуется продукция. На "Свiтанке" уже готовят поставки. Еще один заказчик - мировой сказочный гигант - также рассчитывает продолжить сотрудничество без раскачек.То, что свое сырье ближе к производству, считают и на "Галантее". Женские сумки, школьные рюкзаки и военное обмундирование - все выходит из этих цехов. Продукция на две трети из белорусской кожи.Но, к сожалению, кожевенники прислушиваются не всегда. Это направление в отрасли самое обсуждаемое. Достаточно доходный во всем мире бизнес таковым у нас пока не стал. Возможно, сокращение импорта сделает свое дело, но, чтобы повысить востребованность отечественного сырья на долгий срок, нужно менять подходы.Главное, на что сегодня ориентируется наша самая стильная отрасль, - деловая одежда и деловой подход. И в новых реалиях это как никогда актуально. Вести бизнес в сфере легкой промышленности - дело отнюдь не легкое. Одежда, обувь и аксессуары - все это товары не первой необходимости, а значит, рынок мгновенно реагирует на любые внешние изменения. Оттого и стратегически важно словить нужный момент. Сегодня концерн в активном поиске новых партнеров и освободившихся ниш.