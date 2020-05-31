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Насущные вопросы экономики и политики на неделе обсудили на совещании у Президента
31.05.2020 22:38 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTВопросов, которые требуют серьезного контроля, в этом году особенно много. Что называется, в непростое время живем. Здесь и пандемия, которая фактически полгода заставляет нас быть аккуратнее и бережнее относиться друг к другу, и мировая экономическая ситуация, которая отнюдь не радует стабильностью и положительными новостями. Не забываем и о том, что в Беларуси стартовала электоральная кампания. Все эти вопросы переплетены между собой и серьезным образом влияют на нас! Конечно, здоровье людей на первом плане всегда, но и материальный фактор не менее важен. Болезни приходят и уходят, а экономика должна работать всегда.
Президент на это постоянно обращает внимание и на неделе высказался еще раз
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Вопросов, которые требуют серьезного контроля, в этом году особенно много. Что называется, в непростое время живем. Здесь и пандемия, которая фактически полгода...
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