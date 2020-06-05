Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Источник материала: Flytothesky

Немецкая овчарка – преданная и смелая собака, которая пожертвует своей жизнью ради спасения хозяина. С одной стороны, так и есть. Но сейчас мы расскажем историю про женщину, которая спасла и приютила олененка, а ее про овчарка по кличке Сардж, ухаживает за ним. Этот пес – сама нежность, вот увидите!

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Шерил Стивен вместе с собакой живет на небольшой ферме в штате Огайо, но она не разводит животных ради еды. «Мы их любим и лелеем, как и любых других домашних питомцев», — объясняет Шерил. У женщины двое сыновей, и их очень вдохновляет, что мама спасает животных и приводит их жить на ферму.









Сардж живет в семье Шерил уже около девяти лет. Это первая и единственная чистокровная собака, которая у них когда-либо была. Остальные питомцы были смешанных пород. Многих собачек они находили на улице, а некоторых им просто отдавали. Удивительно, но все питомцы прекрасно ладят между собой.









Сардж не всегда был таким милым псом. По словам женщины, он рос довольно озлобленным, любил кусать за пальцы и гоняться по дому за детьми. Но шесть лет назад все изменилось, когда в семье появился первый олененок. «Его нашел мой друг. Детеныш просто лежал посреди дороги и ждал свою маму, но она так и не пришла. Мой друг знал, что мы ухаживаем за животными, и привез его к нам», — объяснила Шерил. С тех пор Сардж стал для бедного животного настоящей няней.









Собаки и оленята не единственные животные на ферме Шерил. У нее есть петух, который охраняет дом и куриц, лошадь Гибби и пони Корн Пон. А недавно появились черная овечка и козленок.

К сожалению, недавно у Шерил пропал пес Джек. Однажды он даже спас бурундука от утопления в ведре. Оказывается, Сардж не единственная собака, которая заботится о маленьких животных.

Шерил выкладывает фотографии жизни питомцев на ферме в своем Инстаграме. Удивительно, но Сардж с оленятами не так популярны, как Баки — корова, которую спасла Шерил, когда теленку была всего неделя. «Я увидела Баки в кузове пикапа. Повезло, что фермер разрешил его купить, вместо того чтобы везти на продажу скота».





«Купить корову было достаточно импульсивным решением, но я ни разу не пожалела. Сейчас Баки весит около тонны и постоянно зависает на нашем крыльце, а иногда даже заходит в дом».





Источник: boredpanda.com

Текст: Flytothesky.ru

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