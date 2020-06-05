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Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

05.06.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Немецкая овчарка – преданная и смелая собака, которая пожертвует своей жизнью ради спасения хозяина. С одной стороны, так и есть. Но сейчас мы расскажем историю про женщину, которая спасла и приютила олененка, а ее про овчарка по кличке Сардж, ухаживает за ним. Этот пес – сама нежность, вот увидите!

Больше информации: Instagram

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Шерил Стивен вместе с собакой живет на небольшой ферме в штате Огайо, но она не разводит животных ради еды. «Мы их любим и лелеем, как и любых других домашних питомцев», — объясняет Шерил. У женщины двое сыновей, и их очень вдохновляет, что мама спасает животных и приводит их жить на ферму.

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Сардж живет в семье Шерил уже около девяти лет. Это первая и единственная чистокровная собака, которая у них когда-либо была. Остальные питомцы были смешанных пород. Многих собачек они находили на улице, а некоторых им просто отдавали. Удивительно, но все питомцы прекрасно ладят между собой.

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Сардж не всегда был таким милым псом. По словам женщины, он рос довольно озлобленным, любил кусать за пальцы и гоняться по дому за детьми. Но шесть лет назад все изменилось, когда в семье появился первый олененок. «Его нашел мой друг. Детеныш просто лежал посреди дороги и ждал свою маму, но она так и не пришла. Мой друг знал, что мы ухаживаем за животными, и привез его к нам», — объяснила Шерил. С тех пор Сардж стал для бедного животного настоящей няней.

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Собаки и оленята не единственные животные на ферме Шерил. У нее есть петух, который охраняет дом и куриц, лошадь Гибби и пони Корн Пон. А недавно появились черная овечка и козленок.

К сожалению, недавно у Шерил пропал пес Джек. Однажды он даже спас бурундука от утопления в ведре. Оказывается, Сардж не единственная собака, которая заботится о маленьких животных.

Шерил выкладывает фотографии жизни питомцев на ферме в своем Инстаграме. Удивительно, но Сардж с оленятами не так популярны, как Баки — корова, которую спасла Шерил, когда теленку была всего неделя. «Я увидела Баки в кузове пикапа. Повезло, что фермер разрешил его купить, вместо того чтобы везти на продажу скота».

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

«Купить корову было достаточно импульсивным решением, но я ни разу не пожалела. Сейчас Баки весит около тонны и постоянно зависает на нашем крыльце, а иногда даже заходит в дом».

Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

Источник: boredpanda.com

Текст: Flytothesky.ru

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Немецкая овчарка – преданная и смелая собака, которая пожертвует своей жизнью ради спасения хозяина. С одной стороны, так и есть. Но сейчас мы расскажем историю про...
 
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