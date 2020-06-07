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Первый официальный со стороны Будапешта визит состоялся на этой неделе

07.06.2020 22:22 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Эта неделя запомнилась возобновлением международных визитов на высшем уровне. Примечательно, что такая встреча прошла в белорусской столице, оставшейся открытой в условиях европейского карантина. Не побоялся его венгерский премьер. И прилетел в Минск. Виктор Орбан - первое лицо в своей стране! А потому Александр Лукашенко встречал гостя как своего коллегу.

Чем важен этот визит? Первый официальный со стороны Будапешта - это раз! Венгрия - близкий для нас партнер в Евросоюзе, страна способствует укреплению отношений с ЕС, это два. Вне сомнения, для развития отношений двустороннего порядка, а также более глобального - двух союзов (евразийского и европейского) этот визит переоценить сложно. Лидеры сверили позиции по многим аспектам региональной и мировой повестки. И судя по заявлениям политиков, позиции Минска и Будапешта во многом близки. 

И в том, что у каждой из стран может быть свой ответ на пандемию, и никто не вправе навязывать свою точку зрения. И в том, что санкции мешают продуктивному партнерству (венгерский премьер высказался в поддержку их отмены для нашей страны) И в том, что любые попытки дискредитации мирных ядерных программ сегодня недопустимы: Венгрия, как и Беларусь, сталкивается с давлением, возводя собственную атомную станцию.

У стран весомый задел и в экономике. Новая кооперация усилий активизирует торговлю. Рассчитывают прирасти двукратно - до пятисот миллионов евро! Президент нацелил достичь такой планки в ближайшие несколько лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Эта неделя запомнилась возобновлением международных визитов на высшем уровне. Примечательно, что такая встреча прошла в белорусской столице, оставшейся открытой...
 
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