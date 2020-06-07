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Президент на неделе обновил состав правительства

07.06.2020 21:54 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

На неделе выдался большой кадровый день. Президент, как и анонсировал, обновил состав правительства, а новый премьер уже показал себя в деле - на переговорах с премьером Венгрии, но об этом чуть позже. 

Смена правительства еще до президентских выборов - привычная для нас практика. В ротации не стоит искать скрытых смыслов, подчеркнет Президент. Это команда, с которой в случае избрания предстоит двигаться дальше. И уж точно не слом правительства. Сейчас уж точно не время ломать. Надо сохранить то, что построили, — вот, пожалуй, главный месседж. Как и то, что время нынче требует предельной мобилизации усилий: важно использовать любую возможность для развития и не допустить падения уровня жизни людей! 

Представит новые лица правительства наш корреспондент Ольга Анищенко

 
 
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На неделе выдался большой кадровый день. Президент, как и анонсировал, обновил состав правительства, а новый премьер уже показал себя в деле - на переговорах с...
 
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