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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент на неделе обновил состав правительства На неделе выдался большой кадровый день. Президент, как и анонсировал, обновил состав правительства, а новый премьер уже показал себя в деле - на переговорах с...

На неделе выдался большой кадровый день. Президент, как и анонсировал, обновил состав правительства, а новый премьер уже показал себя в деле - на переговорах с премьером Венгрии, но об этом чуть позже.Смена правительства еще до президентских выборов - привычная для нас практика. В ротации не стоит искать скрытых смыслов, подчеркнет Президент. Это команда, с которой в случае избрания предстоит двигаться дальше. И уж точно не слом правительства. Сейчас уж точно не время ломать. Надо сохранить то, что построили, — вот, пожалуй, главный месседж. Как и то, что время нынче требует предельной мобилизации усилий: важно использовать любую возможность для развития и не допустить падения уровня жизни людей!Представит новые лица правительства наш корреспондент