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"На контроле Президента". Профобразование

07.06.2020 22:50 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация с пандемией обострила проблему дефицита простых рабочих на рынке труда в большинстве государств мира - сходятся во мнении эксперты. Теперь "мастера на все руки" могут рассчитывать на одни из самых высоких зарплат. Белорусский банк вакансий на 60 % также состоит именно из рабочих профессий. В большей степени востребованы сварщики, сантехники, слесари и водители. 

Это во многом объясняет растущий интерес абитуриентов к профтехническому и средне-специальному образованию. Ежегодно путевку в рабочую жизнь получают более 60 тысяч человек. 

Какие возможности сегодня в Беларуси созданы, чтобы стать востребованным специалистам? И готовы ли наши ССУЗы составить конкуренцию ВУЗам? Команда АТН готовит очередную серию "На контроле Президента".

 
 
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Ситуация с пандемией обострила проблему дефицита простых рабочих на рынке труда в большинстве государств мира - сходятся во мнении эксперты. Теперь "мастера на все...
 
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