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"На контроле Президента". Профобразование
07.06.2020 22:50 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTСитуация с пандемией обострила проблему дефицита простых рабочих на рынке труда в большинстве государств мира - сходятся во мнении эксперты. Теперь "мастера на все руки" могут рассчитывать на одни из самых высоких зарплат. Белорусский банк вакансий на 60 % также состоит именно из рабочих профессий. В большей степени востребованы сварщики, сантехники, слесари и водители.
Это во многом объясняет растущий интерес абитуриентов к профтехническому и средне-специальному образованию. Ежегодно путевку в рабочую жизнь получают более 60 тысяч человек.
Какие возможности сегодня в Беларуси созданы, чтобы стать востребованным специалистам? И готовы ли наши ССУЗы составить конкуренцию ВУЗам? Команда АТН готовит очередную серию
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Ситуация с пандемией обострила проблему дефицита простых рабочих на рынке труда в большинстве государств мира - сходятся во мнении эксперты. Теперь "мастера на все...
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