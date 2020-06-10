ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии

10.06.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Готовка — это целое искусство. Кто-то умеет лепить гигантские скульптуры из шоколада, кто-то пытается в домашних условиях приготовить кулинарные шедевры, которые не будут уступать ресторанным. А вот Бен Каллен решил поработать в совершенно другом направлении. Он создает невероятно реалистичные торты. Такую красоту даже разрезать жалко!

Больше информации: Instagram.

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

Раньше Бен был татуировщиком. Но со временем он научился создавать удивительные съедобные иллюзии. Он маскирует пирожные под фрукты и овощи, делает торты в форме человеческих рук или в виде аппетитных блюд.

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

Глядя на творения Бена, можно подумать, что он занимается выпечкой всю свою жизнь. Но на самом деле парень стал кондитером всего пять лет назад. Однажды к нему пришел клиент, чтобы сделать татуировку. Человек оказался кулинарным художником и показал Бену свои работы.

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

Бен никогда не пек торты профессионально. Да что там, ему это было даже неинтересно! Но как только он увидел работы клиента, то сразу почувствовал желание попробовать себя в этом деле.

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

«Я позвонил маме и спросил, как печь торт. Без шуток, я действительно не умел этого делать. Сначала я сделал парочку тортов для отца и друзей. Но со временем начал относиться к этому делу более серьезно и стал экспериментировать с разными дизайнами выпечки», — рассказал Бен.

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

Бен увлекался искусством всю жизнь, и ему не составило особого труда вывести свой художественный навык но новый уровень. Он постоянно бросал себе вызовы и пробовал создавать новые и сложные дизайны. А еще парню помог опыт в аэрографии (нанесение краски с помощью специального инструмента — аэрографа, или баллончика). Благодаря этому выпечка Бена выглядит невероятно реалистично.

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

Над тортами приходится работать очень долго. Бен признается, что каждый день сталкивается с новыми и новыми трудностями.

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

Сначала Бен придумывает дизайн, потом печет коржи, промазывает их кремом и складывает вместе. Затем вырезает нужную форму, покрывает ее специальной съедобной пастой (мастикой) и, наконец, распыляет краситель. Мелкие детали Бен добавляет с помощью небольшой кисти.

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

«Мне очень нравится заниматься этим, — признается Бен. — Возможно, потому, что я долго работал с татуировками».

Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии
the_bakeking

А вот, как все происходит.

Источник: odditycentral.com

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Что происходит, когда дизайнер становится кондитером

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Готовка — это целое искусство. Кто-то умеет лепить гигантские скульптуры из шоколада, кто-то пытается в домашних условиях приготовить кулинарные шедевры, которые...
 
Новости дня
Новости
 
5 фильмов, снятых во Флоренции — культурной столице Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика