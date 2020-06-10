Кондитер превращает торты в съедобные иллюзии

Источник материала: Flytothesky

Готовка — это целое искусство. Кто-то умеет лепить гигантские скульптуры из шоколада, кто-то пытается в домашних условиях приготовить кулинарные шедевры, которые не будут уступать ресторанным. А вот Бен Каллен решил поработать в совершенно другом направлении. Он создает невероятно реалистичные торты. Такую красоту даже разрезать жалко!

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Раньше Бен был татуировщиком. Но со временем он научился создавать удивительные съедобные иллюзии. Он маскирует пирожные под фрукты и овощи, делает торты в форме человеческих рук или в виде аппетитных блюд.





Глядя на творения Бена, можно подумать, что он занимается выпечкой всю свою жизнь. Но на самом деле парень стал кондитером всего пять лет назад. Однажды к нему пришел клиент, чтобы сделать татуировку. Человек оказался кулинарным художником и показал Бену свои работы.





Бен никогда не пек торты профессионально. Да что там, ему это было даже неинтересно! Но как только он увидел работы клиента, то сразу почувствовал желание попробовать себя в этом деле.





«Я позвонил маме и спросил, как печь торт. Без шуток, я действительно не умел этого делать. Сначала я сделал парочку тортов для отца и друзей. Но со временем начал относиться к этому делу более серьезно и стал экспериментировать с разными дизайнами выпечки», — рассказал Бен.





Бен увлекался искусством всю жизнь, и ему не составило особого труда вывести свой художественный навык но новый уровень. Он постоянно бросал себе вызовы и пробовал создавать новые и сложные дизайны. А еще парню помог опыт в аэрографии (нанесение краски с помощью специального инструмента — аэрографа, или баллончика). Благодаря этому выпечка Бена выглядит невероятно реалистично.





Над тортами приходится работать очень долго. Бен признается, что каждый день сталкивается с новыми и новыми трудностями.





Сначала Бен придумывает дизайн, потом печет коржи, промазывает их кремом и складывает вместе. Затем вырезает нужную форму, покрывает ее специальной съедобной пастой (мастикой) и, наконец, распыляет краситель. Мелкие детали Бен добавляет с помощью небольшой кисти.





«Мне очень нравится заниматься этим, — признается Бен. — Возможно, потому, что я долго работал с татуировками».





А вот, как все происходит.

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Источник: odditycentral.com

Текст: Flytothesky.ru

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