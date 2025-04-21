Авто и техника в обмен на промпродукцию и нефтепродукты: как Беларусь и ЕС торгоют в период турбулентности

Источник материала: ProBusiness





Географическое положение и структура экономики Беларуси исторически делают ее чрезвычайно зависимой от внешней торговли . Причем этот экспортно-импортный маятник всегда качался между двумя полюсами — Востоком и Западом, т.е. Россией и Европейским союзом. В последние годы на фоне беспрецедентных ограничений и санкционного давления, отношения с ЕС переживают настоящий шторм. И все же, несмотря на турбулентность, белорусско-европейская торговля не исчезла: она трансформируется, адаптируется и, порой вопреки логике, демонстрирует всплески роста. «Про бизнес» разобрался в этой непростой динамике, ведь в ней — ключ к пониманию того, как Беларусь пытается выживать в меняющемся мире.

Внешняя торговля: тенденция роста, но есть нюансы

В 2024 году внешнеэкономическая активность Беларуси показала рост — совокупный торговый оборот страны превысил $ 100 млрд. Из них более $ 83 млрд пришлись на торговлю товарами, а еще свыше $ 16 млрд — на сферу услуг. Экспорт вырос на 3,5%, что могло бы обнадеживать, если бы не одно «но»: импорт подскочил еще быстрее — на 6,8%. В результате положительный эффект от внешней торговли был нивелирован — год закончился с отрицательным сальдо в размере $ 1,3 млрд. Основной удар пришелся на товарный сегмент: дефицит по торговле товарами составил почти $ 4,7 млрд, и профицит в услугах в $ 3,4 млрд просто не смог компенсировать эту прореху.

Как и прежде, ключевым направлением внешней торговли остается СНГ. Именно здесь Беларусь в 2024 году смогла добиться положительного сальдо. Однако на внешнем периметре ситуация обратная: торговля с остальным миром, особенно с Европейским союзом, только усугубила дисбаланс.

Тонкости подсчета

После 2021 года Беларусь перестала публиковать подробную внешнеторговую статистику в разрезе стран, но европейская сторона — через Eurostat — продолжает фиксировать потоки. Белорусская и европейская статистики серьезно различаются: стороны используют разные методы учета, и зачастую одни и те же поставки трактуются по-разному. Вместе с тем европейские данные дают довольно наглядное представление о том, как в ЕС видят экономические связи с Беларусью. Картина по европейской статистике выглядит следующим образом: ЕС традиционно поставлял в Беларусь товаров больше, чем закупал. Структурный перекос в пользу импорта с Запада стал для Минска хроническим явлением. Впрочем, белорусская статистика порой показывает более благоприятную для национальной экономики картину, что так или иначе сводится к особенностям учета внешнеторговых операций.

Беларусь — ЕС: динамика торговли

За два десятилетия экономического взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом внешнеторговый баланс пережил как периоды относительной стабильности, так и резкие потрясения. По данным Eurostat, начало 2000 гг. ознаменовалось ростом экспорта белорусских товаров в ЕС: с € 1,5 млрд в 2002 году до пиковых € 4,6 млрд в 2008-м. Однако даже тогда импорт европейской продукции превышал экспорт, а торговое сальдо оставалось отрицательным. Впрочем, до 2010-го дефицит был относительно умеренным, но возрастающим.





С 2010 года ситуация начала меняться к худшему для белорусской стороны. Импорт из ЕС стабильно рос, тогда как экспорт демонстрировал нестабильность. Особенно заметны провалы в 2013 и 2023 годах, когда сальдо достигло € −5,2 и −6,7 млрд соответственно. В 2023 году экспорт рухнул до всего € 1,44 млрд — минимум за два десятилетия, при этом импорт продолжил расти, превысив € 8 млрд.

Такая непростая картина внешней торговли после 2022 года во многом стала следствием новой геоэкономической роли, которую Беларусь заняла в условиях нарастающих санкций. На фоне разницы в санкционных режимах, введенных против Беларуси и России, Минск оказался в положении своеобразного «буфера» — транзитной площадки для потоков европейских товаров, направлявшихся в Россию. Это привело к всплеску импорта из ЕС, сопровождавшемуся сопоставимым ростом белорусского экспорта в Россию.

Весь 2024 год не демонстрировал признаков изменения тенденций. Несмотря на незначительное сокращение импорта до € 6,84 млрд, экспорт продолжает снижаться — всего € 1,27 млрд. Таким образом, внешнеторговый разрыв с ЕС оставался высоким.

Вместе с тем, несмотря на всю напряженность в отношениях с Западом, экономический блок белорусского правительства старается оценивать ситуацию с внешней торговлей с ЕС в умеренно позитивном ключе. Так, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью газете «Известия» подчеркивал , что, несмотря на действующие санкции, объем торговли с Европейским союзом в 2024 году составил порядка $ 8 млрд. Более того, по его словам, европейские страны по-прежнему проявляют интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью.

С кем торгует Беларусь в ЕС

Торговля Беларуси с отдельными странами Европейского союза демонстрирует значительное расслоение — как по объему, так и по динамике. Германия традиционно остается одиним из крупнейших торговых партнеров среди стран ЕС. В 2023 году Беларусь экспортировала в ФРГ товаров почти на € 1,9 млрд, тогда как импортировала лишь на € 231 млн, обеспечив тем самым один из немногих положительных торговых балансов с западноевропейскими экономиками. Однако уже в 2024 году экспорт в Германию упал до € 1,5 млрд, а импорт — до € 148 млн. Здесь снижение поставок из Германии сложилось главным образом за счет транспортных средств.

Показательно выглядит резкое сокращение торговли с рядом стран. Например, импорт из Литвы, одного из крупнейших партнеров, в 2024 году сохранился на уровне выше € 1 млрд (в 2021-м был € 1 млрд). При этом, экспорт в Литву упал с € 1 млрд в 2021-м до € 193 млн в 2024-м. Аналогичная ситуация наблюдается в отношениях с Польшей: в 2024 году Беларусь импортировала из соседней страны товаров на € 2,2 млрд. При этом экспорт в Польшу составил всего € 450 млн.





Получается, торговля Беларуси с ЕС все больше концентрируется на нескольких ключевых восточноевропейских партнерах — Польше, Литве, Латвии, Германии. При этом значительное число стран фактически прекратили товарооборот, особенно в части поставок из Беларуси. Такая «география выживания» свидетельствует о глубоких структурных сложностях во внешнеэкономической деятельности в западном направлении.

Чем торгуют Беларусь и ЕС

Анализ структуры внешней торговли Беларуси с Европейским союзом по товарным группам позволяет глубже понять природу торгового сотрудничества, в том числе дисбаланса последних лет. До 2021-го основную валютную выручку от белорусского экспорта в ЕС обеспечивали переработанные нефтепродукты, готовая промышленная продукция, а также товары машиностроения. Так, экспорт нефтепродуктов в ЕС достигал рекордных € 2,3 млрд в 2012 году, а готовой промышленной продукции — почти € 4 млрд в 2021-м. Однако санкции и иные ограничения, введенные с 2022 года, привели к резкому падению этих показателей: в 2024-м экспорт нефтепродуктов обрушился до символических € 6 млн, а промышленной продукции — до 756 млн.





В то же время, ситуация с импортом из ЕС показывает, что Беларусь по-прежнему сильно зависит от европейских поставок оборудования, транспорта и готовых потребительских товаров. Даже несмотря на весь арсенал внешнеэкономических ограничений, страна все же находит новые пути для наращивания двустороннего сотрудничества. Так в 2023-м импорт легковых автомобилей составил рекордные € 2,4 млрд, а бытовой техники и мебели — более € 270 млн. Впрочем потребительские товары ежедневного спроса, включая одежду и продукты питания, стабильно составляют значительную часть импорта. Эта зависимость подчеркивает уязвимость белорусского внутреннего рынка, особенно на фоне ограниченного доступа к валютной выручке.

Интересно, что некоторые сегменты белорусского экспорта в ЕС — продукты питания и полуфабрикаты — остаются сравнительно стабильными. В 2024 году Беларусь экспортировала пищевых полуфабрикатов на € 89 млн, что хотя и ниже пика 2022 года (€ 320 млн), все же остается существенным. Аналогичная стабильность наблюдается в сегменте мебели и бытовой техники, где в 2024 году экспорт составил € 79 млн. Следовательно, эти и аналогичные ниши могут служить точками опоры для частичного восстановления торгового баланса при условии сохранения спроса в соседних странах ЕС.

Вызовы внешней торговли

Таким образом, структура торговли Республики Беларусь с ЕС наглядно отражает существующие дисбалансы и резкую волатильность последних лет: Беларусь в основном экспортировала в Европу сырье и продукцию первичной переработки, а взамен завозила технику, высокотехнологичное оборудование и потребительские товары. Такая неустойчивая модель лишь подчеркивает насущную необходимость переосмысления внешнеэкономических связей и расширения товарной номенклатуры.

Кроме того, сложная и уязвимая структура внешней торговли с Европейским Союзом на фоне все более ощутимых проблем на российском рынке для белорусских товаров лишь обостряет вопрос о выходе на рынки третьих стран. Это становится ключевым и, пожалуй, единственным условием для компенсации потерь на традиционных направлениях и обеспечения устойчивости белорусского экспорта.