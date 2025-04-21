Белорусский бизнес на маркетплейсах: рост на 75% и новые вызовы для бухгалтеров

Источник материала: ProBusiness

Если вам всё ещё кажется, что маркетплейсы — это «игрушка» для малого бизнеса или временный тренд, стоит пересмотреть эту точку зрения. 2024 год дал более чем убедительные аргументы: продажи белорусских компаний на Wildberries выросли почти на 75%, а число поставщиков — более чем на 17%. На Ozon — прирост почти в полтора раза, свыше 20 тысяч продавцов из Беларуси.

Маркетплейсы сегодня — это не альтернатива, а один из ключевых каналов продаж

Для бухгалтеров маркетплейсы открыли совершенно новую профессиональную зону. Учет онлайн-продаж требует иного подхода: здесь важно не только зафиксировать поступление денег на счёт, но и глубоко разбираться в структуре сделок, комиссиях, скидках, логистике и налоговых последствиях. Всё это — в разрезе 1С, с учетом законодательства и реальных рисков. Ошибки здесь обходятся дорого — доначисления, штрафы и испорченные отношения с контролирующими органами.

Бухгалтер, способный вести учет на маркетплейсах, сегодня становится незаменимым. Это один из тех случаев, когда инвестиции в развитие возвращаются быстро и приносят дивиденды в будущем.





Маркетплейсы — не мода, а новая реальность

Изменения, которые раньше казались временными, сегодня стали частью деловой повседневности.



Онлайн-продажи продолжают расти



По данным за 2024 год, спрос на онлайн-покупки в Беларуси вырос на 81%. Это не разовый скачок, а устойчивая тенденция. Люди перестали бояться онлайн-оплаты, научились сравнивать цены в пару кликов, привыкли к быстрой доставке. Онлайн стал удобнее, быстрее и предсказуемее. А значит, он останется с нами надолго.

Больше продавцов — сложнее правила

На маркетплейсах теперь можно встретить всех: от небольших мастерских до крупных производителей. Но за удобной витриной — сложная логистика, бумажная работа, налоги и тонкости документооборота. Рынок стремительно взрослеет, и вместе с ним растет спрос на специалистов, которые умеют не просто «разместить товар», а понимать всю кухню онлайн-торговли изнутри.

Государство внимательно следит



За последние два года количество проверок в онлайн-торговле выросло почти на 30%. Контролирующие органы всё пристальнее следят за оборотами, налогами и корректностью отчётности. Сегодня онлайн-бизнес — это не «подработка», а полноценная деятельность с юридической и налоговой ответственностью. И здесь бухгалтер — не просто человек, закрывающий месяц, а полноценный стратег, от которого зависит стабильность бизнеса.

Бухгалтер на маркетплейсе: что меняется — и почему важно понять это сейчас

Если раньше можно было вести магазин, ориентируясь на банковскую выписку, то теперь всё иначе. Маркетплейсы диктуют свои правила, и бухгалтер должен не просто выполнять задачи, а понимать, как работает вся система.





Вот самые частые ошибки, которые совершают бухгалтеры, только начинающие разбираться в учёте на маркетплейсах:

Доход — это не сумма на счёте

Частая ошибка — считать выручкой то, что поступило после удержания комиссий. Но с точки зрения налогов доходом считается сумма, которую заплатил покупатель. Разница — это тысячи BYN недоплаченных налогов и штрафов.

Местонахождение покупателя имеет значение

Продажа через маркетплейс не освобождает от НДС. Если покупатель был в Беларуси, то налог платить придётся. Ошибки здесь приводят к доначислениям.

Акции, штрафы, скидки — их нужно правильно учитывать

Пропустили срок поставки — получите штраф. Участвуете в акции — получаете бонус. Всё это влияет на финальные цифры, и всё это нужно грамотно отразить в учёте: где-то это корректировка дохода, а где-то — прямой расход.

Договор — не формальность, а точка отсчёта

Комиссия, поручение, купля-продажа — каждый вид договора влечёт за собой разный порядок учета и налогообложения.

Учёт на маркетплейсах — это огромный потенциал для роста. Здесь бухгалтер может выйти за рамки рутинных задач, стать ключевым экспертом и действительно влиять на бизнес, помогая ему расти.

Как превратить вызов в преимущество — и выйти в плюс

Всё больше компаний ищут бухгалтеров, которые уже сегодня понимают, как устроен рынок маркетплейсов и готовы платить за такую экспертизу. Чтобы быть востребованным, бухгалтеру нужно понимать механику маркетплейсов и грамотно учитывать все операции — от комиссий до возвратов — с учётом налоговых требований.







Вопрос в том, где и как этому быстро научиться. Наша команда специалистов создала практический курс «Маркетплейсы: бухгалтерский и налоговый учёт в организациях», на котором на реальных отчетах Willdberries и OZON разбираются все подводные камни учета на маркетплейсах, налогообложения и отражение операций в 1с.

В чате курса участники получают обратную связь по вопросам учёта на маркетплейсах, делятся практическим опытом и вместе разбирают сложные ситуации учета. Старт курса уже 3 мая.

Кто ведёт курс?

Преподаватели курса — сильные практики с реальным опытом и экспертизой:

Ольга Шельманова — практикующий аудитор с 2009 года, налоговый консультант, обладатель международного диплома DipIFR ACCA. Более 20 лет опыта в бухгалтерии, в том числе на позиции главного бухгалтера. Член Экспертного совета Палаты налоговых консультантов и правления Аудиторской палаты. Автор публикаций в профильных изданиях, соавтор углубленного курса для главбухов и постоянный спикер на ведущих профессиональных площадках.

Юлия Дроботушенко — главный бухгалтер крупного производственно-оптового предприятия с филиальной сетью и штатом более 200 человек. Имеет 21 год опыта, в том числе — в постановке и ведении учёта при торговле через маркетплейсы. Одна из первых в Беларуси, кто внедрил полноценный бухгалтерский учёт для продаж через Ozon. Знает, как наладить процессы «с нуля» — и на своём опыте передаёт это другим.

Что вы получите на курсе:

Пошаговую схему учёта : научитесь правильно учитывать налоги, комиссии, возвраты и скидки — без путаницы и типичных ошибок;

Работу в 1С 8 : разберёте практические приёмы и настройки учёта, адаптированные под Wildberries, Ozon и другие площадки;

Разбор договоров : поймёте, какие виды договоров применяются на маркетплейсах и как они влияют на налоги и отчётность;

Рост профессионального уровня: вы будете готовы к новым задачам и сможете выйти на качественно другой уровень — как по ответственности, так и по доходу.

А главное — если курс вам не подойдёт, вы сможете вернуть деньги после первых трёх модулей.

shellby.by

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