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Задачки, которые проверят, развито ли у вас логическое мышление
10.07.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Решить легкую задачу может даже третьеклассник. А вот с головоломками посложнее справится не всякий взрослый. Для этого нужно хорошее логическое мышление и смекалка. Готовы проверить себя и решить каверзные задачи, которые мы для вас приготовили? Но предупреждаем: они не из легких, поэтому читайте вопросы внимательно. Уверены, вы справитесь!
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Решить легкую задачу может даже третьеклассник. А вот с головоломками посложнее справится не всякий взрослый. Для этого нужно хорошее логическое мышление и...
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