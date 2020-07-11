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Тест: Хорошо ли вы помните русскую литературу?
11.07.2020 17:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Русская литература – одна из самых богатых в мире. Ведь в нее входит не одна сотня произведений талантливых писателей и поэтов. Русская классика известна во всем мире: многие европейцы и американцы обожают творчество Толстого и Достоевского. А вы хорошо знаете литературу? Не путаете Чичикова и Чацкого? Ответьте на 10 вопросов из школьной программы и проверьте, насколько внимательны вы были на уроках.
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Русская литература – одна из самых богатых в мире. Ведь в нее входит не одна сотня произведений талантливых писателей и поэтов. Русская классика известна во всем...
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