Тест: Хорошо ли вы помните русскую литературу?

Источник материала: Flytothesky





Русская литература – одна из самых богатых в мире. Ведь в нее входит не одна сотня произведений талантливых писателей и поэтов. Русская классика известна во всем мире: многие европейцы и американцы обожают творчество Толстого и Достоевского. А вы хорошо знаете литературу? Не путаете Чичикова и Чацкого? Ответьте на 10 вопросов из школьной программы и проверьте, насколько внимательны вы были на уроках.

Еще один тест:

С каким русским писателем вы родственные души?