|
Сможете ли вы сдать школьный тест по химии?
10.07.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
«Химики – это те люди, которые на самом деле понимают мир», – однажды сказал Нобелевский лауреат Лайнус Полинг, который посвятил жизнь изучению химии. И с этим нельзя не согласиться. Практически все вещи, с которыми мы сталкиваемся в жизни, так или иначе связаны с химией. Предлагаем вам проверить, насколько вы понимаете мир и помните ли вы основные вопросы из школьной программы по этому предмету. Поехали!
Еще один тест на проверку знаний:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Химики – это те люди, которые на самом деле понимают мир», – однажды сказал Нобелевский лауреат Лайнус Полинг, который посвятил жизнь изучению химии. И с этим...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)