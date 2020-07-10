Сможете ли вы сдать школьный тест по химии?

Источник материала: Flytothesky





«Химики – это те люди, которые на самом деле понимают мир», – однажды сказал Нобелевский лауреат Лайнус Полинг, который посвятил жизнь изучению химии. И с этим нельзя не согласиться. Практически все вещи, с которыми мы сталкиваемся в жизни, так или иначе связаны с химией. Предлагаем вам проверить, насколько вы понимаете мир и помните ли вы основные вопросы из школьной программы по этому предмету. Поехали!

Еще один тест на проверку знаний:

Сможете ли вы назвать книгу по имени главного героя или героини?