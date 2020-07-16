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Тест: В каком тайном сообществе вы могли бы состоять?

16.07.2020 19:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: В каком тайном сообществе вы могли бы состоять?

Возможно, вы не раз слышали о тайных обществах. И может быть, вы тоже хотели состоять в какой-нибудь секретной организации. А представьте, что это могло бы случиться. С чем или кем вы бы тогда боролись и какие идеи распространяли? Для того, чтобы это узнать, вам надо пройти наш небольшой тест. Честно ответьте на все вопросы, и мы вам расскажем, участники какого общества приняли бы вас в свои ряды.

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Возможно, вы не раз слышали о тайных обществах. И может быть, вы тоже хотели состоять в какой-нибудь секретной организации. А представьте, что это могло бы случиться....
 
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