Тест: В каком тайном сообществе вы могли бы состоять?

Источник материала: Flytothesky





Возможно, вы не раз слышали о тайных обществах. И может быть, вы тоже хотели состоять в какой-нибудь секретной организации. А представьте, что это могло бы случиться. С чем или кем вы бы тогда боролись и какие идеи распространяли? Для того, чтобы это узнать, вам надо пройти наш небольшой тест. Честно ответьте на все вопросы, и мы вам расскажем, участники какого общества приняли бы вас в свои ряды.

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