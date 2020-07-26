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Тест: Знаете ли вы реальные значения известных фразеологизмов?

26.07.2020 14:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы реальные значения известных фразеологизмов?

В русском языке есть сотни фразеологизмов и крылатых выражений. Они не только украшают речь, но и усложняют ее. Ведь иностранцу вряд ли удастся объяснить, что значит “белены объелся” или “вернемся к нашим баранам”. Однако мы не всегда знаем точные значения таких фраз и не всегда умеем употреблять их в разговорах. А вы уверены, что правильно понимаете самые известные фразеологизмы? Давайте проверим!

Ответы:

1. Крокодиловы слезы – притворный плач
2. Лебединая песня – последнее произведение, которое создал автор
3. Почивать на лаврах – бездельничать и наслаждаться успехом
4. Несолоно хлебавши – безрезультатно
5. И на старуху бывает проруха – ошибка, которую совершил опытный человек
6. Краеугольный камень – основа, главная составляющая
7. Очертя голову – безрассудный или необдуманный поступок
8. Как рыба об лед – делать что-то безрезультатно
9. Метать бисер перед свиньями – высказывать мысли тому, кто не способен их понять и оценить
10. Хватать звезды с небес – отличаться талантом и выдающимися способностями

Еще один тест:
Достаточно ли широкий у вас кругозор?

 
 
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В русском языке есть сотни фразеологизмов и крылатых выражений. Они не только украшают речь, но и усложняют ее. Ведь иностранцу вряд ли удастся объяснить, что...
 
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