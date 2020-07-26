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Тест: Знаете ли вы реальные значения известных фразеологизмов?
26.07.2020 14:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В русском языке есть сотни фразеологизмов и крылатых выражений. Они не только украшают речь, но и усложняют ее. Ведь иностранцу вряд ли удастся объяснить, что значит “белены объелся” или “вернемся к нашим баранам”. Однако мы не всегда знаем точные значения таких фраз и не всегда умеем употреблять их в разговорах. А вы уверены, что правильно понимаете самые известные фразеологизмы? Давайте проверим!
Ответы:
1. Крокодиловы слезы – притворный плач
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В русском языке есть сотни фразеологизмов и крылатых выражений. Они не только украшают речь, но и усложняют ее. Ведь иностранцу вряд ли удастся объяснить, что...
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