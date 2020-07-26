Тест: Знаете ли вы реальные значения известных фразеологизмов?

Источник материала: Flytothesky





В русском языке есть сотни фразеологизмов и крылатых выражений. Они не только украшают речь, но и усложняют ее. Ведь иностранцу вряд ли удастся объяснить, что значит “белены объелся” или “вернемся к нашим баранам”. Однако мы не всегда знаем точные значения таких фраз и не всегда умеем употреблять их в разговорах. А вы уверены, что правильно понимаете самые известные фразеологизмы? Давайте проверим!

Ответы:

1. Крокодиловы слезы – притворный плач

2. Лебединая песня – последнее произведение, которое создал автор

3. Почивать на лаврах – бездельничать и наслаждаться успехом

4. Несолоно хлебавши – безрезультатно

5. И на старуху бывает проруха – ошибка, которую совершил опытный человек

6. Краеугольный камень – основа, главная составляющая

7. Очертя голову – безрассудный или необдуманный поступок

8. Как рыба об лед – делать что-то безрезультатно

9. Метать бисер перед свиньями – высказывать мысли тому, кто не способен их понять и оценить

10. Хватать звезды с небес – отличаться талантом и выдающимися способностями

Еще один тест:

Достаточно ли широкий у вас кругозор?