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Александр Лукашенко: Мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле

27.07.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе Глава государства снова побывал в самых разных уголках нашей страны, где, в том числе, встречался с людьми. Это были не только важные разговоры о будущем и современных процессах в стране и мире. По традиции состоялось открытие и знаковых социальных объектов. То есть, что сделано - люди могут и почувствовать, и оценить, что называется, на практике. Но об этом чуть позже.

В Гомельской области, к примеру, своя специфика. Здесь в центре внимания возрождение пострадавших чернобыльских территорий, медицина и развитие промышленного потенциала. А вот актив области - это те люди, на которых запросто можно опереться, развивая эти направления. Конечно, уже приложено немало усилий, чтобы вдохнуть новую жизнь в гомельскую землю. 

Регион очень перспективный. Территории здесь развивают и поддерживают, сохранили компетенции, людей. Шаг за шагом выстраиваются комфортные условия для тех, кто живет и трудится в регионе. Подтянули медицину, создали мощнейшую базу европейского уровня. Такая социальная политика дает результаты.

На этих исторических фото встреча на Полесье еще в далеких 90-ых, когда людей будоражили идеями о создании чуть ли не Полесской республики. Но молодому президенту поверили, и сохранить единство в стране удалось! Тот большой кредит доверия виден и сегодня. И Президент признается: до сих пор приходится отбиваться от тех, кто заглядывается на лакомые куски, к примеру, в промышленности. Вдобавок - угрозы проблемами на рынках (в случае несговорчивой политики). Вот от чего приходится сейчас защищать народные производства. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Лишь только потому, что мы смотрели на развитие своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи российские, я это прекрасно понимаю. Мы не такие богатые, как они. Но мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле. Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы, как обычно, здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить.  Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы обували в лапти, ходили бы без штанов, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали.  Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Беларуси. Надо расшатать".

 
 
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На этой неделе Глава государства снова побывал в самых разных уголках нашей страны, где, в том числе, встречался с людьми. Это были не только важные разговоры о...
 
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