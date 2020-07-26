Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко: Мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле На этой неделе Глава государства снова побывал в самых разных уголках нашей страны, где, в том числе, встречался с людьми. Это были не только важные разговоры о...

На этой неделе Глава государства снова побывал в самых разных уголках нашей страны, где, в том числе, встречался с людьми. Это были не только важные разговоры о будущем и современных процессах в стране и мире. По традиции состоялось открытие и знаковых социальных объектов. То есть, что сделано - люди могут и почувствовать, и оценить, что называется, на практике. Но об этом чуть позже.В Гомельской области, к примеру, своя специфика. Здесь в центре внимания возрождение пострадавших чернобыльских территорий, медицина и развитие промышленного потенциала. А вот актив области - это те люди, на которых запросто можно опереться, развивая эти направления. Конечно, уже приложено немало усилий, чтобы вдохнуть новую жизнь в гомельскую землю.Регион очень перспективный. Территории здесь развивают и поддерживают, сохранили компетенции, людей. Шаг за шагом выстраиваются комфортные условия для тех, кто живет и трудится в регионе. Подтянули медицину, создали мощнейшую базу европейского уровня. Такая социальная политика дает результаты.На этих исторических фото встреча на Полесье еще в далеких 90-ых, когда людей будоражили идеями о создании чуть ли не Полесской республики. Но молодому президенту поверили, и сохранить единство в стране удалось! Тот большой кредит доверия виден и сегодня. И Президент признается: до сих пор приходится отбиваться от тех, кто заглядывается на лакомые куски, к примеру, в промышленности. Вдобавок - угрозы проблемами на рынках (в случае несговорчивой политики). Вот от чего приходится сейчас защищать народные производства.