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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зарплаты, занятость, цены. Президент нацеливает правительство на решение значимых для людей вопросов Немаловажный аспект - и безопасность экономическая. К этому вопросу тоже обратились на неделе. Половина 2020-го позади, и это повод оценить ситуацию, хоть и пока...

Немаловажный аспект - и безопасность экономическая. К этому вопросу тоже обратились на неделе. Половина 2020-го позади, и это повод оценить ситуацию, хоть и пока промежуточно. Общая картина стала понятна после встречи Президента с экономическим блоком страны.Обновленному в начале лета составу правительства приходится работать не в самое простое время. Весь мир испытывает на себе экономический шлейф последствий пандемии. Падение спроса и деловой активности, остановившиеся предприятия, безработица. Сверхзадача власти сегодня - и тут наш Президент категоричен: люди не должны чувствовать груз всех сложностей на себе!Жизненно важно удержаться на фоне такого мирового шторма, нужно использовать каждый шанс, чтобы двигаться вперед. На это Глава государства ориентирует экономический блок. Ни в коем случае не списывать все на пандемию, а работать на результат - просто с утроенной силой. Заниматься реальной экономикой и реальными делами, которые принесут пользу каждому в стране, повысят уровень жизни. Александр Лукашенко нацеливает правительство на решение значимых для людей вопросов. Среди них - зарплаты, занятость, цены.Все силы были брошены и на борьбу с вирусом, и на поддержку реального сектора, коллективов. Именно эти современные решения по точечной помощи и работе без остановок помогли не допустить обвала экономики. В еврозоне и соседней России уже заранее смирились с рецессией. Беларусь не остановила производства, в отличие от многих конкурентов, и сегодня это козырь нашей экспортной стратегии. Есть все и в промышленности, и в АПК, чтобы получить результат - и небывалый урожай, и отложенный спрос на товары в мире. Задача-минимум для команды Совмина - не допустить падения экономики по итогам года.