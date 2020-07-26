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Интервью губернатора Гомельской области о реабилитации "постчернобыльских земель"

27.07.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

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Вернемся в Гомельскую область. Юг Беларуси всегда отличался своей спецификой в сельском хозяйстве, подходами в развитии райцентров и более высокими требованиями к уровню медицины. Главным аргументом долгие годы был и остается статус "постчернобыльских земель". 

Именно поэтому три десятилетия отдельная госпрограмма предусматривала финансовую поддержку и четкий план по реабилитации Полесья. Конечно, в наши дни речь идет уже не о возрождении этих земель, а, скорее, об их развитии и повышении уровня жизни тех, кто вернулся на свою возрожденную малую родину. 

Особое внимание к этому региону всегда было у Президента. Возможно, поэтому такой долгий путь к исключительно лучшему результату и стремление к более высокой планке сегодня приносит неплохие плоды. Так, в этом году сельское хозяйство Гомельщины смогло выйти на действительно хороший урожай. А требовательный подход к медицине и созданию храмов здоровья позволил гомельским медикам, наконец, преодолеть вирусную волну. Об этом и многом другом - в интервью с губернатором области Геннадием Соловьем.



- Что ж, мы с Вами на аграрной передовой. Говорят, в этом году в полях урожай небывалый! Президент об этом говорил во время визита. Потому расскажите, какие виды на урожай, какие прогнозы и, собственно, как развивается АПК в Гомельской области? 

- Я Вам скажу, что на самом деле, мы  видим, что и урожай у нас выше, и наши уже хозяйства среди некоторых, вот как в Брагинском районе - уже 51% уборки. Сегодня мы были в Добрушском, там 48. Текущий год у нас благоприятный по погодно-климатическим условиям. И Днепро-Брагинское водохранилище, которое мы заполнили, тоже какую-то сыграло роль. Поэтому работы продолжаются, и наши механизаторы, может вы сегодня увидели, что только сегодня чествуем 40 комбайнеров, которые достигли уровня 1000 тонн. Поэтому видим, что у нас позитивная в этом направлении работа сделана. 

- Геннадий Михайлович, не могу не затронуть еще одну не менее актуальную тему - тему реабилитации постчернобыльских земель.  Понятно, что тема эта была актуальна и 10, и 20 лет назад,  но все-таки, мне кажется, сейчас мы о ней рассуждаем немножко в другом ключе. Уже не как о возрождении, а как о развитии и выведении на новый уровень. Вот, собственно, поделитесь, как сейчас проводится эта работа. 

- Вы знаете, государственная программа предусматривает переход от реабилитации к развитию социально-экономическому этих регионов. Мы здесь получаем чистую продукцию, строим жилье. Вот буквально пару дней назад мы в Наровлянском районе вводили и вручали ключи молодым специалистам, они с удовольствием приезжают и работают. Там мы создали буквально недавно новое предприятие, построили ферму, и, конечно, оно сегодня эффективно работает. Почти 30 литров удоя на корову. Если рассматривать в целом, у нас  на сегодняшний день чернобыльская программа предусматривает развитие по трем направлениям. Первое - социальное, мы здесь строим и реконструируем наши социальные объекты, школы. И, конечно, это дает толчок развитию этих регионов, и идет развитие малого бизнеса. Вот за текущий год 67 таких предприятий создано. И создали 550 рабочих мест. 33 предприятия, которые малого бизнеса - это промышленного производства. 

В своем выступлении на встрече с активом Александр Григорьевич очень тепло отозвался о гомельчанах, которые проживают на таких территориях. И, конечно, мы гордимся этим, что поддержка государства очень  ощутима в этом деле. И мы развиваем дальше. 

- Геннадий Михайлович, я думаю, что Вы согласитесь, что все-таки без медицины невозможно развитие ни райцентров, ни области в целом. Вот, кстати, новая поликлиника в Гомеле - отличный пример того, как в отдельных микрорайонах, казалось бы, даже не столичных, но появляются медицинские центры действительно европейского уровня. Собственно, расскажите, как обстоят дела с развитием медучреждений в целом в Гомельской области? И как гомельские медики справлялись с вирусной волной? 

- Знаете, конечно, мы столкнулись немножко позже других регионов нашей республики и практически преодолели эффективно этот рубеж. Наши врачи очень достойно справились с такой задачей. И мы убедились, что даже в таких условиях, когда мы только узнавали об этой болезни, они работали не покладая рук. Мы со своей стороны все сделали для того, чтобы создать условия для работы. В частности, перепрофилировали определенные объекты медицины, финансово поддержали: денежные средства были выделены и на СИЗы, и на то, чтобы обеспечить антисептиками.  И дополнительно, конечно, мы прекрасно понимали, что и указ Президента позволял дать возможность защитить наших медиков даже через такое материальное стимулирование.  

Что касается в целом медицины, мы строим, да, объекты вводятся. И в текущем  году (вот буквально недавно) мы вводили поликлинику в нашем городе Гомеле с участием Президента.  Для нас это было важно. Почему? Потому что она с 2013 года строилась, и это одна из современных поликлиник города Гомеля и в целом области.  Мы приступаем к строительству нашей больницы скорой помощи. И, конечно, со стороны медицины наша задача на сегодняшний день - на ранних стадиях выявлять. И мы видим, что практически нам это удается, и приобретение нового оборудования (сейчас у нас в области имеется 12 КТ). Дополнительно сейчас один современный КТ поставили, еще три планируется. Мы планируем региональные укрепления наших учреждений медицины. В частности, вот в Калинковичах тоже планирует КТ в конце года установить (если не получится, то в начале следующего). Поэтому работа продолжается, и мы материально-технически обеспечиваем и более современным оборудованием. Потому что  это для наших людей.




 
Теги: Гомель
 
 
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Аграрную тему затронет и еще один проект АТН. "Судьба гигантов. Открытый показ". Премьера - уже завтра в 19:20 на "Беларусь 1". Расскажем, как зарождалась производство...
 
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