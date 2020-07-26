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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Майдан пошел Украине в минус". Уроки белорусам Продолжим аграрную тему. Из Украины на неделе пришли новости, что сельхозпроизводство страны упало почти на 20 процентов. Эксперты полагают, что эти проблемы...

Продолжим аграрную тему. Из Украины на неделе пришли новости, что сельхозпроизводство страны упало почти на 20 процентов. Эксперты полагают, что эти проблемы вызваны не только погодными аномалиями, но и скудной помощью аграриям со стороны государства. Очень многое изменилось в стране за последние годы.Мы решили поговорить о жизни в Украине с теми, для кого труд на земле - ежедневная реальность. Владимир Маринич - некогда житель города Донецка, а сейчас - села Ильиновка. Это в 20 километрах от печально известного Донецкого аэропорта.Судьбу Владимира Александровича, да и всей страны, изменил киевский Майдан. Как глава Ильиновского сельсовета, куда входит 26 сел, он отвечает за 11 тысяч жителей. И каждый день сталкивается с самыми разными проблемами людей. А их в последние годы стало значительно больше.- Если проанализировать ту ситуацию, которая сложилась у нас в 2013-2014 годах, я уверен - народ устал от Майдана. Эти 6 лет после Майдана, они пошли Украине в минус. Почему? Потому что мы лишились части территории, мы потеряли порядка 14 тысячи людей, около 200 из них - дети. Курс доллара, экономика была другая. Если взять жизнь простого человека, то он честно скажет, что жизнь была более спокойная, не было таких нервов. Простому человеку все равно, откуда прилетел снаряд. Главное, что дома нет. Работы нет. Хорошо, если ты успел взять вещи и уехать. Все мои друзья - таких людей у нас полтора миллиона - скитаются: кто в Киев, кто в Харьков, кто в Днепр, кто за границу уехал. У нас есть такая пословица: "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Так вот 6 лет чубы трещат у украинцев. Не хотелось бы, чтобы такая ситуация повторилась в Беларуси"."Что касается зарплат, наши политики много обещают, но проблема в том, что в Украине политик сидит в кресле 2-3 года, потом пропадает, и всё - дальше не с кого спрашивать. Так было и с Яценюком. Насколько я помню, он обещал даже больше тысячи долларов. По факту в 2016 году зарплата была около 200 долларов. Счета за коммунальные услуги растут постоянно. За последние 5 лет электричество подорожало в 5 раз, квартплата подорожала в 2 раза, газ в 10 раз. По-моему, есть такая статистика, что порядка 25% украинцев тратят на оплату ЖКХ большую часть своей зарплаты. Поликлиники - наша головная боль, туда лучше не попадать, за всё нужно платить. Элементарно, ты даже должен принести спирт и вату. Если говорить о каких-то операциях, это минимум 300 долларов. Если онкология, это тысячи долларов.- По первому своему образованию я экономист. Беларусь всегда была в тройке лидеров в СНГ. Простые люди и так знают, что зарплаты у вас больше, пенсии в 2 раза больше. Недавно увидел данные, что почти 70 % украинцев доверяют вашему президенту. Что касается Донбасса, там - 80%. За последнюю неделю - из интереса - опросил около 300 человек, и никто негативно не высказался. В глазах людей - и так оно и есть - Александр Григорьевич политик высокого уровня, который смог навести порядок у себя в стране, в отличие от многих постсоветских руководителей. Беларусь красива, работают фабрики и заводы. Колхозы, совхозы работают. Олигархов нет, что является нашей проблемой. Медицина бесплатная, лекарства не поддельные. Если белорусов не устраивает президент, мы его готовы забрать лет на 5. Самое главное, что Александр Григорьевич сделал, это даже не экономика, хотя это тоже очень важно, это мир и стабильность. Это самое главное, что сегодня у вас есть.