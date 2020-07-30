Тест на знание русских поп-хитов: попробуйте вспомнить строчки из песен

Источник материала: Flytothesky





Сложно избежать прослушивания современных поп-хитов. Они звучат буквально повсюду: и в интернете, и в реальной жизни. И даже если совсем не любишь этот музыкальный жанр, какая-нибудь прилипчивая песня все равно может застрять в голове. Предлагаем вам проверить, правильно ли вы запомнили самые известные поп-хиты. Все, что от вас требуется, – это вставить в строчки песен пропущенные слова. Попробуем?

Ответы:

1. Вино

2. Жестоки

3. Льда

4. Милый

5. Твое имя

6. О тебе

7. Слова

8. Скроет пальто

9. Воспоминаний

10. Волосами

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