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Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

06.08.2020 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

Не секрет, что раньше умели снимать очень достойное кино. Сюжет, актерская игра, музыка, реплики, которые мы помним и по сей день – вот те составляющие, благодаря которым советские фильмы продолжают жить спустя много лет после распада Советского Союза. Специально для вас мы придумали один тест: мы покажем вам 10 пиксельных картинок, а ваша задача – угадать, из какого фильма эти кадры. Готовы? Тогда поехали!

Ответы:

1. Служебный роман
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

2. Бриллиантовая рука
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

3. Старик Хоттабыч
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

4. Берегись автомобиля
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

5. Иван Васильевич меняет профессию
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

6. Кин-дза-дза!
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

7. Невероятные приключения итальянцев в России
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

8. Экипаж
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

9. Полосатый рейс
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

10. Мужики!
Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

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Не секрет, что раньше умели снимать очень достойное кино. Сюжет, актерская игра, музыка, реплики, которые мы помним и по сей день – вот те составляющие, благодаря...
 
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