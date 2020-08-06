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Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?
06.08.2020 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не секрет, что раньше умели снимать очень достойное кино. Сюжет, актерская игра, музыка, реплики, которые мы помним и по сей день – вот те составляющие, благодаря которым советские фильмы продолжают жить спустя много лет после распада Советского Союза. Специально для вас мы придумали один тест: мы покажем вам 10 пиксельных картинок, а ваша задача – угадать, из какого фильма эти кадры. Готовы? Тогда поехали!
Ответы:
1. Служебный роман
2. Бриллиантовая рука
3. Старик Хоттабыч
4. Берегись автомобиля
5. Иван Васильевич меняет профессию
6. Кин-дза-дза!
7. Невероятные приключения итальянцев в России
8. Экипаж
9. Полосатый рейс
10. Мужики!
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Не секрет, что раньше умели снимать очень достойное кино. Сюжет, актерская игра, музыка, реплики, которые мы помним и по сей день – вот те составляющие, благодаря...
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