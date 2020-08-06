Угадаете ли вы советский фильм по пиксельному кадру?

Источник материала: Flytothesky





Не секрет, что раньше умели снимать очень достойное кино. Сюжет, актерская игра, музыка, реплики, которые мы помним и по сей день – вот те составляющие, благодаря которым советские фильмы продолжают жить спустя много лет после распада Советского Союза. Специально для вас мы придумали один тест: мы покажем вам 10 пиксельных картинок, а ваша задача – угадать, из какого фильма эти кадры. Готовы? Тогда поехали!

Ответы:

1. Служебный роман





2. Бриллиантовая рука





3. Старик Хоттабыч





4. Берегись автомобиля





5. Иван Васильевич меняет профессию





6. Кин-дза-дза!





7. Невероятные приключения итальянцев в России





8. Экипаж





9. Полосатый рейс





10. Мужики!





Пройдите также:

Вспомните ли вы, в каком советском мультфильме было это животное?