Тест для полиглотов. Угадаете ли вы, на каком языке написаны эти фразы?

Источник материала: Flytothesky





В это сложно поверить, но в мире существует более 7000 языков! И каждый по-своему уникальный, он отражает культуру народа, его менталитет. А вы знаете какие-нибудь иностранные языки, помимо русского? Или, может, вы только собираетесь какой-нибудь выучить? Специально для вас мы приготовили тест, который проверит, какой вы полиглот: мы покажем вам 10 фраз, а вы должны будете угадать, на каком языке они написаны. Удачи!

Ответы:

1. Senza di te la vita non ha più senso переводится с итальянского как «без тебя жизнь больше не имеет смысла».

2. Hur står det till? переводится со шведского как «как дела?».

3. S’il vous plaît переводится с французского как «пожалуйста».

4. Jak leci? переводится с польского как «как поживаешь?».

5. καλώς ορίσατε переводится с греческого как «добро пожаловать».

6. 만나서 반가워요 переводится с корейского как «приятно познакомиться».

7. Түр хүлээгээрэй переводится с монгольского как «подождите секунду».

8. เท่าไหร่? переводится с тайского как «сколько это стоит?».

9. ل شئ ممكن اذا تمنيت بشدة переводится с арабского как «все возможно, если очень сильно хотеть этого».

10. E kala maioe iau переводится с гавайского как «извини».

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