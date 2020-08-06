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Тест для полиглотов. Угадаете ли вы, на каком языке написаны эти фразы?

06.08.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест для полиглотов. Угадаете ли вы, на каком языке написаны эти фразы?

В это сложно поверить, но в мире существует более 7000 языков! И каждый по-своему уникальный, он отражает культуру народа, его менталитет. А вы знаете какие-нибудь иностранные языки, помимо русского? Или, может, вы только собираетесь какой-нибудь выучить? Специально для вас мы приготовили тест, который проверит, какой вы полиглот: мы покажем вам 10 фраз, а вы должны будете угадать, на каком языке они написаны. Удачи!

Ответы:

1. Senza di te la vita non ha più senso переводится с итальянского как «без тебя жизнь больше не имеет смысла».
2. Hur står det till? переводится со шведского как «как дела?».
3. S’il vous plaît переводится с французского как «пожалуйста».
4. Jak leci? переводится с польского как «как поживаешь?».
5. καλώς ορίσατε переводится с греческого как «добро пожаловать».
6. 만나서 반가워요 переводится с корейского как «приятно познакомиться».
7. Түр хүлээгээрэй переводится с монгольского как «подождите секунду».
8. เท่าไหร่? переводится с тайского как «сколько это стоит?».
9. ل شئ ممكن اذا تمنيت بشدة переводится с арабского как «все возможно, если очень сильно хотеть этого».
10. E kala maioe iau переводится с гавайского как «извини».

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Теги: знакомства
 
 
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В это сложно поверить, но в мире существует более 7000 языков! И каждый по-своему уникальный, он отражает культуру народа, его менталитет. А вы знаете какие-нибудь...
 
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