|
Тест для полиглотов. Угадаете ли вы, на каком языке написаны эти фразы?
06.08.2020 12:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В это сложно поверить, но в мире существует более 7000 языков! И каждый по-своему уникальный, он отражает культуру народа, его менталитет. А вы знаете какие-нибудь иностранные языки, помимо русского? Или, может, вы только собираетесь какой-нибудь выучить? Специально для вас мы приготовили тест, который проверит, какой вы полиглот: мы покажем вам 10 фраз, а вы должны будете угадать, на каком языке они написаны. Удачи!
Ответы:
1. Senza di te la vita non ha più senso переводится с итальянского как «без тебя жизнь больше не имеет смысла».
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В это сложно поверить, но в мире существует более 7000 языков! И каждый по-своему уникальный, он отражает культуру народа, его менталитет. А вы знаете какие-нибудь...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)