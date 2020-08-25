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Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какая вы вкусняшка из 90-х
25.08.2020 09:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В 90-х не было такого разнообразия лакомств, как сейчас. Но, несмотря на это, на прилавках магазинов можно было встретить жвачки, леденцы и жевательные конфеты, которых уже не найти. А еще сегодня получить шоколадное яйцо уже не кажется таким праздником, да и игрушки в нем не такие интересные. Предлагаем вам немного поностальгировать и узнать, какая вкусняшка из 90-х – ваша идеальная половинка.
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В 90-х не было такого разнообразия лакомств, как сейчас. Но, несмотря на это, на прилавках магазинов можно было встретить жвачки, леденцы и жевательные конфеты,...
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