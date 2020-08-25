ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: На какую киношную маму вы очень похожи?

25.08.2020 09:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Тест: На какую киношную маму вы очень похожи?

Неважно, какая она: любящая и заботливая, строгая и суровая или веселая и беззаботная… Мама – это мама. И даже в кино ее образ чаще всего рисуется как что-то светлое и чистое. Сегодня мы подготовили для вас один очень интересный тест. Хотите узнать, каким родителем вы бы могли стать, если бы были персонажем в одном из известных фильмов? Тогда ответьте на 10 простых вопросов!

Еще один тест:
Тест: На какое растение вы похожи?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неважно, какая она: любящая и заботливая, строгая и суровая или веселая и беззаботная… Мама – это мама. И даже в кино ее образ чаще всего рисуется как что-то...
 
Новости дня
Новости
 
Какой сегодня праздник: 25 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика