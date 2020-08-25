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Тест: На какую киношную маму вы очень похожи?
25.08.2020 09:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Неважно, какая она: любящая и заботливая, строгая и суровая или веселая и беззаботная… Мама – это мама. И даже в кино ее образ чаще всего рисуется как что-то светлое и чистое. Сегодня мы подготовили для вас один очень интересный тест. Хотите узнать, каким родителем вы бы могли стать, если бы были персонажем в одном из известных фильмов? Тогда ответьте на 10 простых вопросов!
Еще один тест:
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Неважно, какая она: любящая и заботливая, строгая и суровая или веселая и беззаботная… Мама – это мама. И даже в кино ее образ чаще всего рисуется как что-то...
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