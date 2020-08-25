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Сможете ли вы узнать русского классика по его портрету?
25.08.2020 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Одни интересуются современной литературой, а другим фильмы и сериалы уже давно заменили книги. Факт остается фактом: люди все реже и реже обращают внимание на культовые произведения русских классиков. А ведь в школе нам прививали любовь к литературе. В летний список обязательно входили произведения Чехова, Пушкина и других. Помните о чем были их книги? А как выглядели сами писатели и поэты? Давайте проверим, как хорошо вы запомнили их лица.
Ответы:
1. Михаил Лермонтов
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Одни интересуются современной литературой, а другим фильмы и сериалы уже давно заменили книги. Факт остается фактом: люди все реже и реже обращают внимание на...
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