Сможете ли вы узнать русского классика по его портрету?

Источник материала: Flytothesky





Одни интересуются современной литературой, а другим фильмы и сериалы уже давно заменили книги. Факт остается фактом: люди все реже и реже обращают внимание на культовые произведения русских классиков. А ведь в школе нам прививали любовь к литературе. В летний список обязательно входили произведения Чехова, Пушкина и других. Помните о чем были их книги? А как выглядели сами писатели и поэты? Давайте проверим, как хорошо вы запомнили их лица.

Ответы:

1. Михаил Лермонтов

2. Антон Чехов

3. Александр Солженицын

4. Анна Ахматова

5. Сергей Есенин

6. Федор Тютчев

7. Александр Блок

8. Владимир Маяковский

9. Николай Некрасов

10. Александр Грибоедов

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