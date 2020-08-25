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Сможете ли вы узнать русского классика по его портрету?

25.08.2020 17:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете ли вы узнать русского классика по его портрету?

Одни интересуются современной литературой, а другим фильмы и сериалы уже давно заменили книги. Факт остается фактом: люди все реже и реже обращают внимание на культовые произведения русских классиков. А ведь в школе нам прививали любовь к литературе. В летний список обязательно входили произведения Чехова, Пушкина и других. Помните о чем были их книги? А как выглядели сами писатели и поэты? Давайте проверим, как хорошо вы запомнили их лица.

Ответы:

1. Михаил Лермонтов
2. Антон Чехов
3. Александр Солженицын
4. Анна Ахматова
5. Сергей Есенин
6. Федор Тютчев
7. Александр Блок
8. Владимир Маяковский
9. Николай Некрасов
10. Александр Грибоедов

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Одни интересуются современной литературой, а другим фильмы и сериалы уже давно заменили книги. Факт остается фактом: люди все реже и реже обращают внимание на...
 
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