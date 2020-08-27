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Тест: Каким известным картинам принадлежат эти фрагменты?
27.08.2020 12:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Натюрморты, портреты, пейзажи… В мире существует так много произведений искусства! Среди них встречаются как малоизвестные картины, так и шедевры, ради которых люди приезжают с разных уголков света, только чтобы хоть одним глазком увидеть знаменитое полотно. Хотите узнать, хорошо ли вы разбираетесь в живописи? Мы собрали для вас самые известные картины мира. А если быть точнее, их фрагменты. Ваша задача проста – угадать название холста. Как думаете, справитесь?
Ответы:
1. “Апофеоз войны”, Василий Верещагин
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Натюрморты, портреты, пейзажи… В мире существует так много произведений искусства! Среди них встречаются как малоизвестные картины, так и шедевры, ради которых...
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