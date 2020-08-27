Тест: Каким известным картинам принадлежат эти фрагменты?

Источник материала: Flytothesky





Натюрморты, портреты, пейзажи… В мире существует так много произведений искусства! Среди них встречаются как малоизвестные картины, так и шедевры, ради которых люди приезжают с разных уголков света, только чтобы хоть одним глазком увидеть знаменитое полотно. Хотите узнать, хорошо ли вы разбираетесь в живописи? Мы собрали для вас самые известные картины мира. А если быть точнее, их фрагменты. Ваша задача проста – угадать название холста. Как думаете, справитесь?

Ответы:

1. “Апофеоз войны”, Василий Верещагин

2. “Бурлаки на Волге”, Илья Репин

3. “Девочка с персиками”, Валентин Серов

4. “Неравный брак”, Василий Пукирев

5. “Девушка с жемчужной сережкой”, Ян Вермеер

6. “Постоянство памяти”, Сальвадор Дали

7. “Христос в пустыне”, Иван Крамской

8. “Поцелуй”, Густав Климт

9. “Последний день Помпеи”, Карл Брюллов

10. “Мона Лиза”, Леонардо да Винчи

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