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Тест: Узнаете ли вы советский мультфильм по одному кадру?

27.08.2020 14:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Узнаете ли вы советский мультфильм по одному кадру?

Помните, как после школы мы бежали домой, включали телевизор и смотрели эти прекрасные мультфильмы? В них есть какая-то мораль, которую не всегда можно найти в современных мультиках. Глядя на кадры советской анимации, появляется приятное чувство тепла и ностальгии. Предлагаем вам предаться воспоминаниям вместе с нами и проверить, какие из этих мультфильмов вы еще помните.

Ответы:

1. Жил был пес
2. В стране невыученных уроков
3. Летучий корабль
4. Вовка в Тридевятом царстве
5. Каникулы Бонифация
6. Осторожно, обезьянки!
7. Приключения поросенка Фунтика
8. Приключения кота Леопольда
9. Тайна третьей планеты
10. Возвращение блудного попугая

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