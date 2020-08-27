|
Тест: Узнаете ли вы советский мультфильм по одному кадру?
27.08.2020 14:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Помните, как после школы мы бежали домой, включали телевизор и смотрели эти прекрасные мультфильмы? В них есть какая-то мораль, которую не всегда можно найти в современных мультиках. Глядя на кадры советской анимации, появляется приятное чувство тепла и ностальгии. Предлагаем вам предаться воспоминаниям вместе с нами и проверить, какие из этих мультфильмов вы еще помните.
Ответы:
1. Жил был пес
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните, как после школы мы бежали домой, включали телевизор и смотрели эти прекрасные мультфильмы? В них есть какая-то мораль, которую не всегда можно найти в...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)