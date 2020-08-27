Тест: Узнаете ли вы советский мультфильм по одному кадру?

Источник материала: Flytothesky





Помните, как после школы мы бежали домой, включали телевизор и смотрели эти прекрасные мультфильмы? В них есть какая-то мораль, которую не всегда можно найти в современных мультиках. Глядя на кадры советской анимации, появляется приятное чувство тепла и ностальгии. Предлагаем вам предаться воспоминаниям вместе с нами и проверить, какие из этих мультфильмов вы еще помните.

Ответы:

1. Жил был пес

2. В стране невыученных уроков

3. Летучий корабль

4. Вовка в Тридевятом царстве

5. Каникулы Бонифация

6. Осторожно, обезьянки!

7. Приключения поросенка Фунтика

8. Приключения кота Леопольда

9. Тайна третьей планеты

10. Возвращение блудного попугая

Пройдите также:

Облака – белогривые лошадки! Сможете ли вы угадать советский мультфильм по детской песне?