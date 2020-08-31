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Тест: Что вас ждет этой осенью?

31.08.2020 12:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что вас ждет этой осенью?

Осень – настолько красивая пора года, что может посоревноваться с другими сезонами. Но, помимо этого, осень – это еще и время перемен. И только не говорите, что вы не ждете от нее интересных встреч и удивительных поворотов судьбы. Мы вам не поверим! Мы подготовили тест, который предскажет ваше ближайшее будущее. Всего пару минуточек времени – и вы узнаете, что вас ждет в сентябре, октябре и августе.

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Осень – настолько красивая пора года, что может посоревноваться с другими сезонами. Но, помимо этого, осень – это еще и время перемен. И только не говорите, что вы не...
 
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