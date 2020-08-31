“Миль Попс! Жу-Жу-Жу!” Помните ли вы самые надоедливые рекламные ролики?

Источник материала: Flytothesky





Что вас раздражало больше всего, когда вы смотрели телевизор? Конечно же, реклама. Ее показывали совсем не вовремя, но стоит признать, лет 10–15 назад она была довольно оригинальной. Мы решили вспомнить прошлое и собрали для вас 10 роликов из нулевых. Спорим, вы видели их по телевизору каждый день? Ваша цель – вспомнить, что они рекламировали. Ну что, поехали?

Ответы:

1. Реклама медовых шариков

2. Реклама средства для мытья пола

3. Реклама жевательной резинки

4. Реклама стирального порошка

5. Реклама средства для посуды

6. Реклама шоколадки

7. Реклама стирального порошка

8. Реклама шоколадного батончика

9. Реклама бытовой техники

10. Реклама чая

Пройдите также:

Что вы помните из уроков русского языка? Тест на грамотность