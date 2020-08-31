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“Миль Попс! Жу-Жу-Жу!” Помните ли вы самые надоедливые рекламные ролики?
31.08.2020 14:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Что вас раздражало больше всего, когда вы смотрели телевизор? Конечно же, реклама. Ее показывали совсем не вовремя, но стоит признать, лет 10–15 назад она была довольно оригинальной. Мы решили вспомнить прошлое и собрали для вас 10 роликов из нулевых. Спорим, вы видели их по телевизору каждый день? Ваша цель – вспомнить, что они рекламировали. Ну что, поехали?
Ответы:
1. Реклама медовых шариков
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Что вас раздражало больше всего, когда вы смотрели телевизор? Конечно же, реклама. Ее показывали совсем не вовремя, но стоит признать, лет 10–15 назад она была...
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