Тест: Как называются эти редкие и необычные животные?

Источник материала: Flytothesky





Будьте уверены, вы видели далеко не всех животных нашей планеты. Вряд ли вы удивитесь, если мы скажем, что о некоторых из них вы даже не слышали. Думаете такого не не может быть? Если да, то вы, конечно же, не правы:) И сегодня мы это докажем. Предлагаем вам пройти тест, чтобы узнать чуть больше о редких, необычных и забавных представителях фауны. Возможно, многих из них вы действительно узнаете!



Ответы:

1. Окапи

2. Мадагаскарская руконожка

3. Тапир

4. Карликовая игрунка

5. Щелезуб

6. Морской огурец

7. Долгопят

8. Сайгак

9. Носач

10. Императорский тамарин

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