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Тест: Как называются эти редкие и необычные животные?
02.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Будьте уверены, вы видели далеко не всех животных нашей планеты. Вряд ли вы удивитесь, если мы скажем, что о некоторых из них вы даже не слышали. Думаете такого не не может быть? Если да, то вы, конечно же, не правы:) И сегодня мы это докажем. Предлагаем вам пройти тест, чтобы узнать чуть больше о редких, необычных и забавных представителях фауны. Возможно, многих из них вы действительно узнаете!
Ответы:
1. Окапи
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Будьте уверены, вы видели далеко не всех животных нашей планеты. Вряд ли вы удивитесь, если мы скажем, что о некоторых из них вы даже не слышали. Думаете такого не не...
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