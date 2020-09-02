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Тест: Как называются эти редкие и необычные животные?

02.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Как называются эти редкие и необычные животные?

Будьте уверены, вы видели далеко не всех животных нашей планеты. Вряд ли вы удивитесь, если мы скажем, что о некоторых из них вы даже не слышали. Думаете такого не не может быть? Если да, то вы, конечно же, не правы:) И сегодня мы это докажем. Предлагаем вам пройти тест, чтобы узнать чуть больше о редких, необычных и забавных представителях фауны. Возможно, многих из них вы действительно узнаете!

Ответы:

1. Окапи
2. Мадагаскарская руконожка
3. Тапир
4. Карликовая игрунка
5. Щелезуб
6. Морской огурец
7. Долгопят
8. Сайгак
9. Носач
10. Императорский тамарин

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Сможете определить, что это: фрукт, ягода или овощ?

 
 
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Будьте уверены, вы видели далеко не всех животных нашей планеты. Вряд ли вы удивитесь, если мы скажем, что о некоторых из них вы даже не слышали. Думаете такого не не...
 
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