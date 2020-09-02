|
Тест: Сможете ответить на 10 вопросов из разных областей?
02.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Согласитесь, невозможно выучить в школе или институте какую-то информацию и пользоваться ей до самой старости. Мозг нужно постоянно развивать: читать книги, решать кроссворды, отгадывать загадки, вести беседы с интересными людьми. Мы предлагаем вам ответить на 10 вопросов, которые помогут выяснить, владеете ли вы информацией из разных областей. Ну что, начнем?
Ответы:
1. 7 позвонков
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласитесь, невозможно выучить в школе или институте какую-то информацию и пользоваться ей до самой старости. Мозг нужно постоянно развивать: читать книги, решать...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)