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Тест: Сможете ответить на 10 вопросов из разных областей?

02.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ответить на 10 вопросов из разных областей?

Согласитесь, невозможно выучить в школе или институте какую-то информацию и пользоваться ей до самой старости. Мозг нужно постоянно развивать: читать книги, решать кроссворды, отгадывать загадки, вести беседы с интересными людьми. Мы предлагаем вам ответить на 10 вопросов, которые помогут выяснить, владеете ли вы информацией из разных областей. Ну что, начнем?

Ответы:

1. 7 позвонков
2. Романеско
3. Болонский университет
4. Вена, Австрия
5. Премия Дарвина
6. Николай Гоголь
7. Остров кошек
8. Красное море
9. Барбара Миллисент Робертс
10. 26 лет

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Согласитесь, невозможно выучить в школе или институте какую-то информацию и пользоваться ей до самой старости. Мозг нужно постоянно развивать: читать книги, решать...
 
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