Тест: Сможете ответить на 10 вопросов из разных областей?

Источник материала: Flytothesky





Согласитесь, невозможно выучить в школе или институте какую-то информацию и пользоваться ей до самой старости. Мозг нужно постоянно развивать: читать книги, решать кроссворды, отгадывать загадки, вести беседы с интересными людьми. Мы предлагаем вам ответить на 10 вопросов, которые помогут выяснить, владеете ли вы информацией из разных областей. Ну что, начнем?

Ответы:

1. 7 позвонков

2. Романеско

3. Болонский университет

4. Вена, Австрия

5. Премия Дарвина

6. Николай Гоголь

7. Остров кошек

8. Красное море

9. Барбара Миллисент Робертс

10. 26 лет

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