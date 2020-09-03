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Это тест определит, способны ли вы понять другого человека
03.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Когда вы встречаете незнакомого человека, вы уже заранее начинаете его оценивать и делать о нем какие-то выводы? Или для вас важно выслушать человека, понять, как он мыслит? На самом деле, умение объективно оценивать другого человека очень ценно в наше время. Мы составили тест, который определит, как хорошо вы разбираетесь в людях и способны ли вы распознать ложь и истинные намерения собеседника. Давайте это проверим.
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Когда вы встречаете незнакомого человека, вы уже заранее начинаете его оценивать и делать о нем какие-то выводы? Или для вас важно выслушать человека, понять, как он...
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