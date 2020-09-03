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Тест: Вы бы смогли выжить на “Титанике”?

03.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Вы бы смогли выжить на “Титанике”?

В свое время “Титаник” называли непотопляемым и считали самым безопасным кораблем в мире. Но история показала, что это совсем не так. Во время трагического столкновения парохода с айсбергом погибло 1496 пассажиров и членов команды, а спаслось всего 712 человек. А вы бы выжили в этой катастрофе? Представьте, что вы не смотрели драму с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Вы стоите на причале английского городка Саутгемптон и готовитесь подняться на борт…

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В свое время “Титаник” называли непотопляемым и считали самым безопасным кораблем в мире. Но история показала, что это совсем не так. Во время трагического...
 
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