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Бренды, которые оскорбили женщин

18.08.2022 12:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Складывается такое впечатление, что сейчас и вздохнуть нельзя, кого-то не оскорбив.

В 2016 году компания KFC запостила вот эту фотку с надписью «Вскоре появится что-то горячее и острое». Пост провисел всего час, но компанию еще долго обвиняли в женоненавистничестве.

Бренды, которые оскорбили женщин

А вот Мистер Клин. У нас этот парень известен как Мистер Проппер. В один из Дней матери компания решила поздравить женщин с праздником и написала в рекламе: «В День матери вернитесь к работе, которая действительно имеет значение». И тут началось… Хейтили их еще долго.

Бренды, которые оскорбили женщин

Но это ничто по сравнению с твитом Бургер Кинга, где было сказано, что женщины должны быть на кухне. Ох и влетело Бургер Кингу, но потом компания решила подбросить дровишек в огонь и заявила, что хотела лишь побудить женщин заняться карьерой в области кулинарии.

Бренды, которые оскорбили женщин

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Складывается такое впечатление, что сейчас и вздохнуть нельзя, кого-то не оскорбив. В 2016 году компания KFC запостила вот эту фотку с надписью «Вскоре появится что-то...
 
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