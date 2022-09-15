Чем сильная личность отличается от слабой? 10 характеристик лидера

Источник материала: Flytothesky

Как показывают социологические опросы, сильных людей принято наделять особой харизмой, чувством такта, независимостью мышления. Это лидеры по натуре, которые умеют признавать свои слабости, не боятся нести ответственность за принятые решения, идти против мнения толпы. Что говорят маститые психологи? Делимся идеями Абрахама Маслоу, который изучал психологию волевых личностей, чтобы помочь своим пациентам раскрыть внутренний потенциал.





10 качеств сильных людей по Маслоу

1. Умение нести ответственность

Люди с лидерскими задатками не снимают с себя ответственность за свою жизнь и принятые решения. Они понимают, что сами делают выборы и могут ошибаться. Сильные люди воспринимают неудачи как урок, возможность набраться опыта, мудрости. Глупо обвинять продавца в том, что позволил ему себя обсчитать, пенять на глупую жену, которую сам выбирал. Умные люди умеют анализировать свое поведение, делать выводы, работать над ошибками. Слабые ищут причины неудачи вовне: «вокруг одни воры и обманщики», «начальник плохой», «я не выбирал, где родиться».

2. Уважительное отношение к окружающим

Еще одна черта сильных людей – принятие различий, умение ставить себя на место других, искренне радоваться и сопереживать оппонентам. Они не позволят себе брызгать ядом и обидами по пустякам, унижать или обесценивать людей ниже по статусу, сливать накопленный негатив на близких. Лидеры умеют вдохновлять, заряжать энергией, поддерживать начинания окружающих. Слабые люди полны зависти и обид, они постоянно носят маски, играют на публику, не уважая ни себя, ни других. Они мстительны и желчны, могут делать гадости исподтишка.

3. Способность ценить уединение





Слабые люди боятся одиночества и пытаются от него убежать в многочисленные сексуальные связи, разного рода зависимости, трудоголизм, который разрушает их личность. Сильные люди ценят покой. Одиночество для них не приговор, а возможность побыть в себе, переосмыслить жизнь, отдохнуть от шума чужих мнений. В тишине они восстанавливают силы, ищут новое вдохновение, заряжают внутреннюю батарейку. Им нескучно наедине с собой, у них богатый внутренний мир.

4. Инициативность и деятельность

Пока слабые ищут отговорки, чтобы не делать ничего, сильные предпочитают не терять время на жалобы и нытье. Какой смысл распылять энергию на жалость к себе, кормить внутренние страхи? Лучше направить силы на что-то стоящее – поиск решения проблемы, возможности жить лучше, творческую реализацию. Сильные личности умеют выжимать лучшее из того, что предоставила им жизнь. Трудности для них не повод опускать руки, а стимул прокачивать себя. Лидеры не ждут подходящей звезды, они делают то, что в их зоне власти.

5. Стремление к саморазвитию





Люди с сильным внутренним стержнем не довольствуются малым, а предпочитают брать от жизни все, для этого они работают над собой, ставят новые амбициозные цели. Лидерский склад ума вынуждает их выкладываться на все 100%, не сидеть на месте, совершенствовать свои знания и скиллы, расти профессионально, расширять зону комфорта. Жизнь они воспринимают как постоянное движение, где остановка равноценна смерти.

6. Харизма, оптимистичный взгляд на жизнь

Люди с внутренним стержнем относятся к своим недостаткам с юмором, обладают даром убеждения, умеют к каждому найти подход. Они не стесняются быть собой, не скрывают своих слабостей, потому что знают: если что-то не устраивает, нужно начать с себя, а не пытаться изменить других. Лидеры по натуре поддерживают отношения с семьей, окружают себя победителями, вкладываются в дружбу, а не просто ее используют. Слабые люди никому не доверяют, любую помощь принимают в штыки, агрессивно настроены против внешнего мира.

7. Искренность и открытость миру

Сильные люди просты и приятны в общении, прямо говорят о своих мыслях и чувствах. Они настроены на диалог, поиск возможностей, которые может представить мир. Их сложно смутить, вывести из равновесия, эти люди психологически проработаны – побороли детские комплексы и травмы, приняли себя, светлые и теневые стороны своей личности. Им не страшно быть собой, иметь отличные от других взгляды и вкусы, они не стремятся всем понравиться, потому что действительно любят себя.

8. Творчество, умение получать удовольствие от жизни





Сильные люди не боятся мечтать, заниматься творческим самовыражением (на работе, в хобби, общении). Мир вдохновляет их раскрывать лучшие свои качества, воплощать цели в жизнь, независимо от денежных стимулов и социального признания. Сильными людьми движет внутреннее стремление к красоте, они умеют замечать счастье в мелочах, чувствовать жизнь, ценить момент здесь и сейчас. Эти люди не ждут, когда кто-то позовет их разделить радость, они сами создают поводы для счастья.

9. Независимость, самостоятельность мышления

Люди с сильным внутренним стержнем часто становятся законодателями моды, создают свои тренды, а не слепо подчиняются чужим указаниям. Информация, которая поступает извне, глубоко ими обрабатывается, проходит через внутренние фильтры, только потом они принимают решение, как ею распорядиться. Слабые люди ведомые по натуре, подстраиваются под окружение, паразитируют на шее родителей или вторых половин. Они пугливы, несамостоятельны и зависимы от других.

10. Готовность меняться, учиться новому

То, что было популярно десять лет назад, сегодня может потерять свою актуальность. Сильные люди не боятся пробовать новое, менять вкусы и привычки, расширять границы познания. Они открыты разному опыту и впечатлениям, не ругают то, что им непонятно, а пытаются интегрировать это в свою картину мира, освежить взгляд на традиции. Это дает преимущество перед вечно недовольными консерваторами, которые ничего не пробовали, но заранее все осуждают.

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