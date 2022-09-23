Что скрывается за символом HOLLYWOOD

Источник материала: Flytothesky





Все знают этот знаменитый знак. Он стал символом Голливуда. Но на самом деле, он не имеет никакого отношения к кинематографу.

История символа началась 1923 году, когда строительная компания Woodruff and Shoults решила распродать жилые дома на Голливудских холмах. На самом видном месте она установила рекламный знак HOLLYWOODLAND. Его планировали убрать сразу же после окончания продаж, примерно через полтора года. Но за это короткое время знак стал узнаваемым и начал привлекать туристов, поэтому власти решили оставить его как достопримечательность.





Шли годы, знак ветшал, буквы начали коситься. А в 40-х годах одному нетрезвому гражданину даже вздумалось въехать в букву H. Неприятная история закончилась тем, что 49 году знак потерял окончание LAND и стал привычным для нас.





В 70-х годах основатель бренда Playboy Хью Хефнер открыл фонд реконструкции знака. Знаменитости набросали донатами 250 тысяч долларов, и буквы полностью обновили. А в 2015 году буквы оригинального символа всплыли на аукционе. Их купил один художник. Зачем? Об этом история умалчивает.

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