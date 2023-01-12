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16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
12.01.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Впечатление о городе или стране в целом помогают сформировать очень многие вещи. Это может быть культура, язык, менталитет, кухня и даже погода. Но главное место в сердечке чаще всего занимает именно архитектура. Она может как очаровать своей эстетикой, так и разрушить всякую симпатию к тому или иному месту. Мы собрали 16 примеров прекрасных архитектурных решений по всему миру.
Внушительного вида пагоды Солнца и Луны в Гуйлине, Китай.
Атмосферный Йорк, Англия.
Шефшауэн – один из старейших городов Марокко.
Два сохранившихся фахверковых дома 17 века, Германия.
В снегу замок Нойшванштайн выглядит еще более величественно.
Сингапур – яркий пример того, как природу можно грамотно интегрировать в архитектуру.
Каса-Бальо в Барселоне, Испания.
Загородное поместье в Оксфордшире, Англия.
Средневековая таверна Толбут, Эдинбург.
Еще один английский особняк 17 века в объятиях цветов.
Замок Вальзен в Валлонии, Бельгия.
Живописная сторожка в Северной Ирландии.
Храм Капалисварар в Индии.
Швейцарская модель в натуральную величину, представляющая собой сечение церкви Сан-Карло-алле-Кватро-Фонтане в Риме.
Старый мост через современную дорогу в Дублине, Ирландия.
Зрелищная Трибьюн-тауэр в Чикаго.
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Впечатление о городе или стране в целом помогают сформировать очень многие вещи. Это может быть культура, язык, менталитет, кухня и даже погода. Но главное место в...
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