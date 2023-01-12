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16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру

12.01.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Впечатление о городе или стране в целом помогают сформировать очень многие вещи. Это может быть культура, язык, менталитет, кухня и даже погода. Но главное место в сердечке чаще всего занимает именно архитектура. Она может как очаровать своей эстетикой, так и разрушить всякую симпатию к тому или иному месту. Мы собрали 16 примеров прекрасных архитектурных решений по всему миру.

Внушительного вида пагоды Солнца и Луны в Гуйлине, Китай.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
oddprophet63

Атмосферный Йорк, Англия.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
Fuckoff555

Шефшауэн – один из старейших городов Марокко.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
reddit.com

Два сохранившихся фахверковых дома 17 века, Германия.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
ManiaforBeatles

В снегу замок Нойшванштайн выглядит еще более величественно.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
SophiaJohnson123

Сингапур – яркий пример того, как природу можно грамотно интегрировать в архитектуру.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
tanmaypendse63

Каса-Бальо в Барселоне, Испания.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
Industriosity

Загородное поместье в Оксфордшире, Англия.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
ManiaforBeatles

Средневековая таверна Толбут, Эдинбург.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
langshot

Еще один английский особняк 17 века в объятиях цветов.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
ManiaforBeatles

Замок Вальзен в Валлонии, Бельгия.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
ManiaforBeatles

Живописная сторожка в Северной Ирландии.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
I_am_person6969

Храм Капалисварар в Индии.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
Rapama2

Швейцарская модель в натуральную величину, представляющая собой сечение церкви Сан-Карло-алле-Кватро-Фонтане в Риме.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
Dee_Odj

Старый мост через современную дорогу в Дублине, Ирландия.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
trinerr

Зрелищная Трибьюн-тауэр в Чикаго.

16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру
MessyGuy01

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Впечатление о городе или стране в целом помогают сформировать очень многие вещи. Это может быть культура, язык, менталитет, кухня и даже погода. Но главное место в...
 
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