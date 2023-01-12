16 примеров безумно красивой архитектуры по всему миру

Источник материала: Flytothesky

Впечатление о городе или стране в целом помогают сформировать очень многие вещи. Это может быть культура, язык, менталитет, кухня и даже погода. Но главное место в сердечке чаще всего занимает именно архитектура. Она может как очаровать своей эстетикой, так и разрушить всякую симпатию к тому или иному месту. Мы собрали 16 примеров прекрасных архитектурных решений по всему миру.

Внушительного вида пагоды Солнца и Луны в Гуйлине, Китай.





Атмосферный Йорк, Англия.





Шефшауэн – один из старейших городов Марокко.





Два сохранившихся фахверковых дома 17 века, Германия.





В снегу замок Нойшванштайн выглядит еще более величественно.





Сингапур – яркий пример того, как природу можно грамотно интегрировать в архитектуру.





Каса-Бальо в Барселоне, Испания.





Загородное поместье в Оксфордшире, Англия.





Средневековая таверна Толбут, Эдинбург.





Еще один английский особняк 17 века в объятиях цветов.





Замок Вальзен в Валлонии, Бельгия.





Живописная сторожка в Северной Ирландии.





Храм Капалисварар в Индии.





Швейцарская модель в натуральную величину, представляющая собой сечение церкви Сан-Карло-алле-Кватро-Фонтане в Риме.





Старый мост через современную дорогу в Дублине, Ирландия.





Зрелищная Трибьюн-тауэр в Чикаго.





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