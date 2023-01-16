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20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки

16.01.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Представьте, что вы гуляете по лесу. Глубоко вдохните и поймайте ощущение, как ваши мысли замедляются, а тело успокаивается. В лесу всегда царит какая-то особенная загадочная атмосфера. Это совершенно другой мир, где целиком и полностью правит природа. Но иногда здесь можно найти кое-что причудливое и необычное. Представляем вам 20 таких находок.

Дерево для тех, кому не хватает немного волшебства.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
Shark-Farts

Лес Юрского периода.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
hotforhotpie

Лесная столовая приглашает гостей.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
Flowerino

Рапунцель, спусти свои волосы!

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
wintsykia

Когда недостаточно естественного света.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
rosevann

Маленькая волшебная дверь, ведущая в Страну Чудес.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
impeesa75

*хриплый голос из ниоткуда*: «С новым годом»

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
ChrisPChicken04

Кому пришло в голову повесить витраж в лесу?

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
ResonancePhotographr

Увидев такое, уснуть будет сложно.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
ygtjf

Гарри Поттер и Рон Уизли снова угнали машину.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
sheadymushroom

Иллюстрация к рассказам Лавкрафта.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
shittymorph

Теледерево.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
George-R-R-Fartin

Хорошо было бы выйти из леса до темноты…

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
shahzebelahi

Просто фортепиано посреди леса.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
oldIronfoot

Городишко гномов.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
TitlickMcThick

Чугунный котел, наверняка оставленный в лесу ведьмами.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
BoosterSqueak

Любопытно, как этот автобус здесь оказался.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
toshibo｜廃墟と写真

Кому-то удалось достать из камня Эскалибур.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
AspLeaf

Может, эта дверная ручка открывает портал в другой мир?

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
TheNotSoDarkKnight__

Все, что осталось от дома.

20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки
ejsell

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Представьте, что вы гуляете по лесу. Глубоко вдохните и поймайте ощущение, как ваши мысли замедляются, а тело успокаивается. В лесу всегда царит какая-то особенная...
 
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