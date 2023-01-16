20 неожиданных и странных вещей, найденных в лесу во время прогулки

Источник материала: Flytothesky

Представьте, что вы гуляете по лесу. Глубоко вдохните и поймайте ощущение, как ваши мысли замедляются, а тело успокаивается. В лесу всегда царит какая-то особенная загадочная атмосфера. Это совершенно другой мир, где целиком и полностью правит природа. Но иногда здесь можно найти кое-что причудливое и необычное. Представляем вам 20 таких находок.

Дерево для тех, кому не хватает немного волшебства.





Лес Юрского периода.





Лесная столовая приглашает гостей.





Рапунцель, спусти свои волосы!





Когда недостаточно естественного света.





Маленькая волшебная дверь, ведущая в Страну Чудес.





*хриплый голос из ниоткуда*: «С новым годом»





Кому пришло в голову повесить витраж в лесу?





Увидев такое, уснуть будет сложно.





Гарри Поттер и Рон Уизли снова угнали машину.





Иллюстрация к рассказам Лавкрафта.





Теледерево.





Хорошо было бы выйти из леса до темноты…





Просто фортепиано посреди леса.





Городишко гномов.





Чугунный котел, наверняка оставленный в лесу ведьмами.





Любопытно, как этот автобус здесь оказался.





Кому-то удалось достать из камня Эскалибур.





Может, эта дверная ручка открывает портал в другой мир?





Все, что осталось от дома.





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