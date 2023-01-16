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14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
16.01.2023 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Иногда складывается впечатление, что весь мир против нас! Если вам кажется, что день, неделя или месяц не задался, просто посмотрите на эти фотографии. И вы поймете, как сильно ошибаетесь.
Он всего лишь пытался перевезти диван.
Неудачи случаются.
Загорелся пожарный извещатель. ЗАГОРЕЛСЯ. ПОЖАРНЫЙ. ИЗВЕЩАТЕЛЬ.
Мы бы не хотели обнаружить чью-то конечность в своей еде.
Никогда не размораживайте автомобиль кипятком.
Выглядит максимально небезопасно.
Всего лишь одно неловкое движение.
Обидно, если это была единственная порция.
Выглядит как катастрофа.
И еще одна кухонная катастрофа нового уровня.
Сломался венчик – и в тесто попали хлопья металла и ржавчины. Грустно и невкусно.
Как это могло произойти?
Страх №142: купить новенький телевизор и обнаружить вот такой экран.
Что может быть хуже, чем горячий шоколад без шоколада?
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Иногда складывается впечатление, что весь мир против нас! Если вам кажется, что день, неделя или месяц не задался, просто посмотрите на эти фотографии. И вы поймете,...
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