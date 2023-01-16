14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас

Источник материала: Flytothesky

Иногда складывается впечатление, что весь мир против нас! Если вам кажется, что день, неделя или месяц не задался, просто посмотрите на эти фотографии. И вы поймете, как сильно ошибаетесь.

Он всего лишь пытался перевезти диван.





Неудачи случаются.





Загорелся пожарный извещатель. ЗАГОРЕЛСЯ. ПОЖАРНЫЙ. ИЗВЕЩАТЕЛЬ.





Мы бы не хотели обнаружить чью-то конечность в своей еде.





Никогда не размораживайте автомобиль кипятком.





Выглядит максимально небезопасно.





Всего лишь одно неловкое движение.





Обидно, если это была единственная порция.





Выглядит как катастрофа.





И еще одна кухонная катастрофа нового уровня.





Сломался венчик – и в тесто попали хлопья металла и ржавчины. Грустно и невкусно.





Как это могло произойти?





Страх №142: купить новенький телевизор и обнаружить вот такой экран.





Что может быть хуже, чем горячий шоколад без шоколада?





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