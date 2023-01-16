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14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас

16.01.2023 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Иногда складывается впечатление, что весь мир против нас! Если вам кажется, что день, неделя или месяц не задался, просто посмотрите на эти фотографии. И вы поймете, как сильно ошибаетесь.

Он всего лишь пытался перевезти диван.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
Vantagonist

Неудачи случаются.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
reddit.com

Загорелся пожарный извещатель. ЗАГОРЕЛСЯ. ПОЖАРНЫЙ. ИЗВЕЩАТЕЛЬ.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
hhdfhdd

Мы бы не хотели обнаружить чью-то конечность в своей еде.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
Icy_Wait_6493

Никогда не размораживайте автомобиль кипятком.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
killjoy2408

Выглядит максимально небезопасно.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
reddit.com

Всего лишь одно неловкое движение.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
brolbo

Обидно, если это была единственная порция.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
butera12

Выглядит как катастрофа.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
Logical_Yak_224

И еще одна кухонная катастрофа нового уровня.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
reddit.com

Сломался венчик – и в тесто попали хлопья металла и ржавчины. Грустно и невкусно.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
brokenwiener

Как это могло произойти?

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
flashyzipp

Страх №142: купить новенький телевизор и обнаружить вот такой экран.

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
_snusnu

Что может быть хуже, чем горячий шоколад без шоколада?

14 раз, когда у кого-то день оказался намного хуже, чем у вас
Final_Art_3760

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Иногда складывается впечатление, что весь мир против нас! Если вам кажется, что день, неделя или месяц не задался, просто посмотрите на эти фотографии. И вы поймете,...
 
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