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Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
18.01.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Внутри фабрики пара обнаружила таинственный темный тоннель, похожий на шахту. Интересно, куда он ведет?
Внутри старого промышленного здания нашлось настоящее сокровище: заброшенные классические авто. Десятки машин!
Жаль, что автомобили разных эпох остались здесь медленно умирать.
Кажется, это трактор. И он счастлив быть найденным:)
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Айви и Антон носят желтые плащи и обожают находить заброшенные места. Вместе они уже побывали во многих забытых поселениях, открыли для себя оставленные людьми...
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