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Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями

18.01.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Айви и Антон носят желтые плащи и обожают находить заброшенные места. Вместе они уже побывали во многих забытых поселениях, открыли для себя оставленные людьми замки, фабрики и парки, а также запечатлели все это на камеру. Одной из последних локаций, которую паре удалось найти, стал заброшенный завод в Португалии. Давайте посмотрим на гипнотизирующие фото этого места.

Внутри фабрики пара обнаружила таинственный темный тоннель, похожий на шахту. Интересно, куда он ведет?

Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01

Внутри старого промышленного здания нашлось настоящее сокровище: заброшенные классические авто. Десятки машин!

Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01

Жаль, что автомобили разных эпох остались здесь медленно умирать.

Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01
Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01

Кажется, это трактор. И он счастлив быть найденным:)

Пара обнаружила заброшенную фабрику со старыми классическими автомобилями
ivyphobs / athon.01

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Айви и Антон носят желтые плащи и обожают находить заброшенные места. Вместе они уже побывали во многих забытых поселениях, открыли для себя оставленные людьми...
 
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