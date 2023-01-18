16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так

Источник материала: Flytothesky

Одни татуировки поражают своей реалистичностью, другие – техникой нанесения, а некоторые и вовсе можно назвать произведениями искусства. Но бывает, смотришь на тату и не понимаешь, как могло произойти это недоразумение. Посмотрите на 16 не самых удачных тату. Люди наверняка не раз пожалели, что набили их.

Этот лев просит о помощи…





Ожидание / реальность.





Минималистичный шик.





Когда попросил набить твое тотемное животное.





Что не так с их лицами?





Татуировка руки скелета без каких-либо знаний об анатомии.





Предположительно, это плюшевый медведь.





Любопытно, что это и чем должно было быть.





Виноград.





Была предпринята попытка креативной тату. Но она провалилась.





Бюджетный Хью Джекман.





Это должны были быть очертания собачьих ушей.





С первого раза не получилось. Со второго тоже.





Бэмби уже не тот.





А сколько бабочек на этом фото удалось найти вам?





Вместо тысячи слов.





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