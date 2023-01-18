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16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
18.01.2023 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Одни татуировки поражают своей реалистичностью, другие – техникой нанесения, а некоторые и вовсе можно назвать произведениями искусства. Но бывает, смотришь на тату и не понимаешь, как могло произойти это недоразумение. Посмотрите на 16 не самых удачных тату. Люди наверняка не раз пожалели, что набили их.
Этот лев просит о помощи…
Ожидание / реальность.
Минималистичный шик.
Когда попросил набить твое тотемное животное.
Что не так с их лицами?
Татуировка руки скелета без каких-либо знаний об анатомии.
Предположительно, это плюшевый медведь.
Любопытно, что это и чем должно было быть.
Виноград.
Была предпринята попытка креативной тату. Но она провалилась.
Бюджетный Хью Джекман.
Это должны были быть очертания собачьих ушей.
С первого раза не получилось. Со второго тоже.
Бэмби уже не тот.
А сколько бабочек на этом фото удалось найти вам?
Вместо тысячи слов.
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Одни татуировки поражают своей реалистичностью, другие – техникой нанесения, а некоторые и вовсе можно назвать произведениями искусства. Но бывает, смотришь на...
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