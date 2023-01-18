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16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так

18.01.2023 19:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Одни татуировки поражают своей реалистичностью, другие – техникой нанесения, а некоторые и вовсе можно назвать произведениями искусства. Но бывает, смотришь на тату и не понимаешь, как могло произойти это недоразумение. Посмотрите на 16 не самых удачных тату. Люди наверняка не раз пожалели, что набили их.

Этот лев просит о помощи…

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Wendy Louise McGrath

Ожидание / реальность.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Brian Aguilar

Минималистичный шик.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Chloe Chloe

Когда попросил набить твое тотемное животное.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Group member

Что не так с их лицами?

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Hayley Thomas

Татуировка руки скелета без каких-либо знаний об анатомии.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Group member

Предположительно, это плюшевый медведь.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Lori Dunahee

Любопытно, что это и чем должно было быть.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Brooklynn Elder

Виноград.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Group member

Была предпринята попытка креативной тату. Но она провалилась.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Chelsea M Carboni

Бюджетный Хью Джекман.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Sunshine Tibbs

Это должны были быть очертания собачьих ушей.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Sarah Thompson

С первого раза не получилось. Со второго тоже.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Tiffany Hill

Бэмби уже не тот.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Reyna Givhan

А сколько бабочек на этом фото удалось найти вам?

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Eve Gray

Вместо тысячи слов.

16 раз, когда люди хотели сделать классные татуировки, но что-то пошло не так
Kimberly Fowler Vanderlick

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Одни татуировки поражают своей реалистичностью, другие – техникой нанесения, а некоторые и вовсе можно назвать произведениями искусства. Но бывает, смотришь на...
 
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