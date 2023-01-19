20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе

Источник материала: Flytothesky

Вселенная не строит заговоры против человечества, просто у всех нас иногда бывают не самые лучшие дни на работе. Сложный проект, раздражающий коллега или просто бесконечная череда неудач – все это деморализует и расстраивает. Но, если прямо сейчас вы думаете, что ваш день идет не по плану, посмотрите на тех, кому действительно не повезло.

Извините, класс, моя собака съела ваше домашнее задание.





Очень недальновидные строители.





Никогда не сливайте масло в пластиковое ведро.





Миссия по перевозке стекла провалена.





Так выглядят проблемы с дорожной разметкой.





Стоило всю ночь заворачивать столовое серебро, чтобы произошло вот это.





Кто сказал, что школьные розыгрыши — это весело?





Маленькая катастрофа.





Вот такой мохнатый сюрприз ждал кого-то на работе.





Угадайте, где стоял человек, когда взорвалась краска?





Главное – сохранять невозмутимое выражение лица.





Внезапная бесплатная стрижка.





Первый и последний рабочий день выглядит так.





Они не смогли сделать этого.





Оливковый потоп.





Зато белый пол визуально расширяет пространство.





Стоило все-таки включить свет в коридоре перед выходом из дома.





Не лучший способ укрепить бампер.





Апокалипсис.





Вот почему посылки, доставленные FedEx, такие помятые.





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