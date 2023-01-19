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20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе

19.01.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Вселенная не строит заговоры против человечества, просто у всех нас иногда бывают не самые лучшие дни на работе. Сложный проект, раздражающий коллега или просто бесконечная череда неудач – все это деморализует и расстраивает. Но, если прямо сейчас вы думаете, что ваш день идет не по плану, посмотрите на тех, кому действительно не повезло.

Извините, класс, моя собака съела ваше домашнее задание.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
paulathekoala95

Очень недальновидные строители.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
anthonybsd

Никогда не сливайте масло в пластиковое ведро.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
walskov

Миссия по перевозке стекла провалена.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
skeetac

Так выглядят проблемы с дорожной разметкой.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
vickiintn

Стоило всю ночь заворачивать столовое серебро, чтобы произошло вот это.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
Bad_Ju_Jew

Кто сказал, что школьные розыгрыши — это весело?

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
unwanted-tomatoes

Маленькая катастрофа.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
Djuztinn

Вот такой мохнатый сюрприз ждал кого-то на работе.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
soulhacler

Угадайте, где стоял человек, когда взорвалась краска?

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
paochow

Главное – сохранять невозмутимое выражение лица.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
needmorexanax

Внезапная бесплатная стрижка.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
reddit.com

Первый и последний рабочий день выглядит так.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
MrTenenbaum7

Они не смогли сделать этого.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
NinjaCatPurr

Оливковый потоп.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
AndySlot

Зато белый пол визуально расширяет пространство.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
the-d-man

Стоило все-таки включить свет в коридоре перед выходом из дома.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
hat7e

Не лучший способ укрепить бампер.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
TheMagnificentBoner

Апокалипсис.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
soulkeyy

Вот почему посылки, доставленные FedEx, такие помятые.

20 доказательств того, что у кого-то случился ужасный день на работе
DarkBlue222

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Вселенная не строит заговоры против человечества, просто у всех нас иногда бывают не самые лучшие дни на работе. Сложный проект, раздражающий коллега или просто...
 
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