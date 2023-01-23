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17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше

23.01.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Иногда ученые шутят, что океан изучен хуже, чем обратная сторона Луны. Но это не шутка. Мировой океан действительно исследован только на 3–5%. Что же таится в его глубинах и какие ужасы скрывает толща воды? Мы предлагаем вам увидеть и узнать больше об этом. Но предупреждаем, по вашей спине могут пробежать мурашки.

Глубоководная волна невероятной силы.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
ViralYNC

Никогда не знаешь, что найдешь на глубине.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
Friendcherisher

Когда плаваешь и чувствуешь, как водоросли касаются ног…

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
Mulpulty

Стоя на краю.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
bikinireef

Огромный косяк рыб окружил дайвера, чтобы защитить его от хищника.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
xdcutemynutella

Фото, которое вызывает тревогу.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
pjvc_

Вход в подводную карстовую пещеру в Египте, о которой ходит дурная слава.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
pinkblueegreen

Вааааау!

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
AVAN007

Встретились два страха: боязнь глубины и самолетов.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
KristinMann

Как будто кадр из «Унесенных призраками».

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
ItsACellarDoor

Интересно, что там на глубине.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
ginger-loving-asian

На краю подводной пропасти.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
pinkblueegreen

Лестница в бездну.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
Ethereal_Symphony

Пугающее спокойствие.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
Beamng47

Представьте, что вы застряли там.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
butterfly1202

Вот насколько огромен океан и насколько малы мы.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
DevilishHornedFrog

Исследование тайн океана.

17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
emily3289

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Иногда ученые шутят, что океан изучен хуже, чем обратная сторона Луны. Но это не шутка. Мировой океан действительно исследован только на 3–5%. Что же таится в его...
 
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