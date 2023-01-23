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17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше
23.01.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Иногда ученые шутят, что океан изучен хуже, чем обратная сторона Луны. Но это не шутка. Мировой океан действительно исследован только на 3–5%. Что же таится в его глубинах и какие ужасы скрывает толща воды? Мы предлагаем вам увидеть и узнать больше об этом. Но предупреждаем, по вашей спине могут пробежать мурашки.
Глубоководная волна невероятной силы.
Никогда не знаешь, что найдешь на глубине.
Когда плаваешь и чувствуешь, как водоросли касаются ног…
Стоя на краю.
Огромный косяк рыб окружил дайвера, чтобы защитить его от хищника.
Фото, которое вызывает тревогу.
Вход в подводную карстовую пещеру в Египте, о которой ходит дурная слава.
Вааааау!
Встретились два страха: боязнь глубины и самолетов.
Как будто кадр из «Унесенных призраками».
Интересно, что там на глубине.
На краю подводной пропасти.
Лестница в бездну.
Пугающее спокойствие.
Представьте, что вы застряли там.
Вот насколько огромен океан и насколько малы мы.
Исследование тайн океана.
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Иногда ученые шутят, что океан изучен хуже, чем обратная сторона Луны. Но это не шутка. Мировой океан действительно исследован только на 3–5%. Что же таится в его...
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