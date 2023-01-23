17 фото, из-за которых хочется держаться от океана как можно дальше

Источник материала: Flytothesky

Иногда ученые шутят, что океан изучен хуже, чем обратная сторона Луны. Но это не шутка. Мировой океан действительно исследован только на 3–5%. Что же таится в его глубинах и какие ужасы скрывает толща воды? Мы предлагаем вам увидеть и узнать больше об этом. Но предупреждаем, по вашей спине могут пробежать мурашки.

Глубоководная волна невероятной силы.





Никогда не знаешь, что найдешь на глубине.





Когда плаваешь и чувствуешь, как водоросли касаются ног…





Стоя на краю.





Огромный косяк рыб окружил дайвера, чтобы защитить его от хищника.





Фото, которое вызывает тревогу.





Вход в подводную карстовую пещеру в Египте, о которой ходит дурная слава.





Вааааау!





Встретились два страха: боязнь глубины и самолетов.





Как будто кадр из «Унесенных призраками».





Интересно, что там на глубине.





На краю подводной пропасти.





Лестница в бездну.





Пугающее спокойствие.





Представьте, что вы застряли там.





Вот насколько огромен океан и насколько малы мы.





Исследование тайн океана.





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