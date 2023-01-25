20 идеальных снимков на радость перфекционистам

Источник материала: Flytothesky

Если небольшой творческий беспорядок добавляет уюта, то перфекционизм выглядит очень эффектно. Когда все разложено по полочкам и по своим местам, наша внутренняя склонность к обсессивно-компульсивному расстройству мгновенно успокаивается. Хотите немножко гармонии? Тогда посмотрите на эти 20 фотографий из идеального мира.

Должно быть, это заняло целую вечность…





Безупречная работа солнечного света, проходящего через аквариум.





Разговор с микроволновкой.





Везение выглядит так.





Эта ель прекрасно вписывается в окно.





«Наконец-то моя кошка смотрит в камеру».





На этом фото совпало все.





Переезд в стиле тетриса.





Нет, это не коллаж, а игра теней.





Вид на колесо обозрения.





Вот он, шанс сделать домашний кинотеатр.





Идеальная тень.





Видимо, этот ящик специально предназначен для туалетной бумаги.





Место для зонта найдено.





Вот как выглядит совпадение.





Комната-кровать.





Если заменить плитку крекером, никто и не заметит.





Доставка до двери.





Забавная история одной таблетки.





Гриль и ломтики хлеба созданы друг для друга.





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