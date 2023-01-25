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20 идеальных снимков на радость перфекционистам

25.01.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Если небольшой творческий беспорядок добавляет уюта, то перфекционизм выглядит очень эффектно. Когда все разложено по полочкам и по своим местам, наша внутренняя склонность к обсессивно-компульсивному расстройству мгновенно успокаивается. Хотите немножко гармонии? Тогда посмотрите на эти 20 фотографий из идеального мира.

Должно быть, это заняло целую вечность…

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
muckbertkraus

Безупречная работа солнечного света, проходящего через аквариум.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
kjh4087

Разговор с микроволновкой.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
rastroboy

Везение выглядит так.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
J-sullied

Эта ель прекрасно вписывается в окно.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
Reallynoreallyno

«Наконец-то моя кошка смотрит в камеру».

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
maddiegcfh

На этом фото совпало все.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
wetdirtkurt

Переезд в стиле тетриса.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
Chrenen

Нет, это не коллаж, а игра теней.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
b2utynthebeast

Вид на колесо обозрения.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
Jezep

Вот он, шанс сделать домашний кинотеатр.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
welle417

Идеальная тень.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
veganinsight

Видимо, этот ящик специально предназначен для туалетной бумаги.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
MzMegs

Место для зонта найдено.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
OneTonneWantenWonton

Вот как выглядит совпадение.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
idrum4days

Комната-кровать.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
runandrepeat

Если заменить плитку крекером, никто и не заметит.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
cycleneer23

Доставка до двери.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
stupidgames_prizes

Забавная история одной таблетки.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
mansell324

Гриль и ломтики хлеба созданы друг для друга.

20 идеальных снимков на радость перфекционистам
Lurking_in_the_darkk

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Если небольшой творческий беспорядок добавляет уюта, то перфекционизм выглядит очень эффектно. Когда все разложено по полочкам и по своим местам, наша внутренняя...
 
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