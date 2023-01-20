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12 примеров гениальных дизайнерских решений в интерьере
21.01.2023 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Дизайн интерьера считается удачным, если он не только завораживает причудливыми формами и инновациями, но и является удобным и функциональным. Ведь любая вещь создается человеком для такого же человека. Посмотрите, как дизайнеры интерьеров превзошли самих себя и придумали невероятные решения.
Домик с уголком живой природы.
Бассейн с потрясающим видом.
Тропический душ.
Лучше гор может быть только вид на горы из спальни.
Единение с природой.
Идеальное место для уютных посиделок.
Эстетика и функциональность.
Минимализм с видом на океан.
Океанский островок на кухне.
Место, где хочется наслаждаться одиночеством.
Хотели бы поработать в таком офисе?
Идеальная кровать найдена!
Стеклянная ванна? Очень необычно.
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Дизайн интерьера считается удачным, если он не только завораживает причудливыми формами и инновациями, но и является удобным и функциональным. Ведь любая вещь...
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