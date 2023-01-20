12 примеров гениальных дизайнерских решений в интерьере

Источник материала: Flytothesky

Дизайн интерьера считается удачным, если он не только завораживает причудливыми формами и инновациями, но и является удобным и функциональным. Ведь любая вещь создается человеком для такого же человека. Посмотрите, как дизайнеры интерьеров превзошли самих себя и придумали невероятные решения.

Домик с уголком живой природы.





Бассейн с потрясающим видом.





Тропический душ.





Лучше гор может быть только вид на горы из спальни.





Единение с природой.





Идеальное место для уютных посиделок.





Эстетика и функциональность.





Минимализм с видом на океан.





Океанский островок на кухне.





Место, где хочется наслаждаться одиночеством.





Хотели бы поработать в таком офисе?





Идеальная кровать найдена!





Стеклянная ванна? Очень необычно.





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